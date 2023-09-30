熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-09-30 11:30:05

減肥｜10個家居運動 幫你減肚腩(上)

分享：
深蹲跳

減肥方法有很多種，但最終目的都是製造熱量赤字，讓身體動用能量儲備——脂肪。減少進食分量是方法之一，另外，運動則可額外消耗更多熱量。推介10個家居運動，可助你達成減肥目標，今次先集中腿部的動作。

Ad Block

增強式弓步蹲

加入跳躍成分的弓步蹲，可以增加下肢的力量和爆發力。

  1. 採站姿，一腳往後跨一大腳。
  2. 向下蹲，前後腳膝蓋約屈曲至90度。
  3. 發力跳起，在跳起的過程中雙腳交換前後位置，著地時又蹲下，重複動作，做1分鐘。
增強式弓步蹲

增強式弓步蹲

登山者

基本訓練動作可燃燒大量卡路里。

  1. 做一個平板支撐的姿勢，手掌著地，位置在肩關節正下方。
  2. 將一邊腳的膝蓋向胸口方向抽起，然後返回原處。然後到另一邊腳。
  3. 如果適應了節奏，加速動作，當一邊腳正要返回原處，另一邊腳已開始抽向胸口。重複動作1分鐘。
登山者

登山者

高抬腿

另一簡單訓練，可增強核心和胯屈肌群。

  1. 雙腳分開約肩闊站立。
  2. 雙膝輪流抬起至盆骨高度。
  3. 節奏要夠快。而要抬得夠高，雙手可維持手肘屈曲度，抬腿時要腿要接觸到手。腳著地要輕，以免膝關節負荷太大。
  4. 重複動作1分鐘。
高抬腿

高抬腿

深蹲跳

另一爆心跳的動作，可以訓下肢力量和爆發力。

  1. 雙腳約肩闊站立，挺胸收腹。
  2. 屈膝蹲下，臀部向後推，至大腿呈水平。
  3. 然後下肢發力向上爆發跳起。
  4. 著地時順勢屈膝回復深蹲姿勢，然後重複跳起，做1分鐘。
深蹲跳

深蹲跳

側弓步蹲

由雙腳的深蹲轉為半單腳的側弓步蹲，對臀部會有更大的刺激。

  1. 採站姿，向右橫跨一大步，並將重立移向右腳。留意膝關節、腳尖向前方指，不應向外側指。
  2. 身體蹲下至大腿呈水平，左腳維持伸直。
  3. 右腳發力撐起身體，並返回原來位置。然後到左腳做一次。做1分鐘。
側弓步蹲

側弓步蹲

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受