減肥｜10個家居運動 幫你減肚腩(上)

減肥方法有很多種，但最終目的都是製造熱量赤字，讓身體動用能量儲備——脂肪。減少進食分量是方法之一，另外，運動則可額外消耗更多熱量。推介10個家居運動，可助你達成減肥目標，今次先集中腿部的動作。

增強式弓步蹲 加入跳躍成分的弓步蹲，可以增加下肢的力量和爆發力。 採站姿，一腳往後跨一大腳。 向下蹲，前後腳膝蓋約屈曲至 90 度。 發力跳起，在跳起的過程中雙腳交換前後位置，著地時又蹲下，重複動作，做 1 分鐘。

增強式弓步蹲

登山者 基本訓練動作可燃燒大量卡路里。 做一個平板支撐的姿勢，手掌著地，位置在肩關節正下方。 將一邊腳的膝蓋向胸口方向抽起，然後返回原處。然後到另一邊腳。 如果適應了節奏，加速動作，當一邊腳正要返回原處，另一邊腳已開始抽向胸口。重複動作 1 分鐘。

登山者

高抬腿 另一簡單訓練，可增強核心和胯屈肌群。 雙腳分開約肩闊站立。 雙膝輪流抬起至盆骨高度。 節奏要夠快。而要抬得夠高，雙手可維持手肘屈曲度，抬腿時要腿要接觸到手。腳著地要輕，以 免膝關節負荷太大。 重複動作1分鐘。

高抬腿

深蹲跳 另一爆心跳的動作，可以訓下肢力量和爆發力。 雙腳約肩闊站立，挺胸收腹。 屈膝蹲下，臀部向後推，至大腿呈水平。 然後下肢發力向上爆發跳起。 著地時順勢屈膝回復深蹲姿勢，然後重複跳起，做 1 分鐘。

深蹲跳

側弓步蹲 由雙腳的深蹲轉為半單腳的側弓步蹲，對臀部會有更大的刺激。 採站姿，向右 橫跨一大步，並將重立移向右腳。留意膝關節、腳尖向前方指，不應向外側指。 身體蹲下至大腿呈水平，左腳維持伸直。 右腳發力撐起身體，並返回原來位置。然後到左腳做一次。做 1 分鐘。