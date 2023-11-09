減肥｜7種豆腐 食呢種最易見效

豆腐是黃豆製品，黃豆的成分約有三至四成是蛋白質，對素食者來說是重要的蛋白質來源。若大家想靠吃豆腐去控制體重，就要先了解各種豆腐的特性、成分和熱量。

板豆腐：街市和超市都可隨時買到，含有豐富的鈣質及蛋白質，是減肥首選。

凍豆腐：由板豆腐經去水處理而成，營養成分與板豆腐相若，也是減肥的好選擇。

3.嫩豆腐：熱量較低，惟鈣質及蛋白質含量亦相對較低，加工過程中可能加入過多調味，最好選擇一些鹽分低的產品。

百頁豆腐：百頁豆腐加入油和澱粉，美味但熱量不低，所以減重者少食為妙。

魚腐：魚腐是用魚漿和其他添加物製成，不是真正的豆腐，含鈉量相當高。

玉子豆腐：含有黃豆和雞蛋，看似營養較豐富，但加工過程添加許多的調味料，不宜經常食用。