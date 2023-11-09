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健康
2023-11-09 11:30:06

減肥｜7種豆腐 食呢種最易見效

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豆腐

減肥方式形形色色，有些人就力推豆腐減肥法，但其實不是所有豆腐也適用於減肥，部分可能是高鈉、高油及高澱粉的減肥地雷。今次就為大家介紹7種常見豆腐產品，幫助你不會揀錯。

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蛋白質豐富

豆腐是黃豆製品，黃豆的成分約有三至四成是蛋白質，對素食者來說是重要的蛋白質來源。若大家想靠吃豆腐去控制體重，就要先了解各種豆腐的特性、成分和熱量。

  1. 板豆腐：街市和超市都可隨時買到，含有豐富的鈣質及蛋白質，是減肥首選。
  2. 凍豆腐：由板豆腐經去水處理而成，營養成分與板豆腐相若，也是減肥的好選擇。
  3. 3.嫩豆腐：熱量較低，惟鈣質及蛋白質含量亦相對較低，加工過程中可能加入過多調味，最好選擇一些鹽分低的產品。
  4. 百頁豆腐：百頁豆腐加入油和澱粉，美味但熱量不低，所以減重者少食為妙。
  5. 魚腐：魚腐是用魚漿和其他添加物製成，不是真正的豆腐，含鈉量相當高。
  6. 玉子豆腐：含有黃豆和雞蛋，看似營養較豐富，但加工過程添加許多的調味料，不宜經常食用。
  7. 杏仁豆腐：常見的甜品之一，並非豆腐，而是由杏仁、奶粉及糖等製成，蛋白質含量相當低，多吃可能令體重有增無減。
杏仁豆腐

杏仁豆腐其實並非豆腐，而且多吃可能令體重有增無減。

小心腸胃脹氣

其他豆製品，如腐皮、素雞、豆乾等，都可能添加了油和其他調味料，令食物的熱量上升，所以選購時要多加注意，尤其應避免經油炸的食品，以免攝取過多熱量而不自知。至於容易腸胃脹氣的人，則不宜進食太多黃豆及豆製品，原因是當中的寡糖較難消化，並且要確保煮熟才好食用，以減低脹氣的可能性。

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