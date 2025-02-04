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健康
2025-02-04 17:56:00

渣打馬拉松賽後要食呢3種食物 勿心急食大餐慶祝

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香港馬拉松於今早舉行。

香港馬拉松於今早舉行。

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香港渣打馬拉松將舉行，跑手為賽事備戰逾半年時間，如成功跑完全馬、半馬等，賽後當然想食大餐好好慶祝一番。但要留意跑步飲食，恢復過程中仍要注意飲食，確保身體獲得足夠營養，大餐則建議於一周後再食。

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運動前應避吃5種食物｜（am730製圖） 運動前應避吃5種食物｜堅果類（am730製圖） 運動前應避吃5種食物｜精緻澱粉（am730製圖） 運動前應避吃5種食物｜油炸食物及汽水（am730製圖） 運動前應避吃5種食物｜辛辣食物（am730製圖） 運動前應避吃5種食物｜沙律（am730製圖）

跑步飲食｜黃金修復時間

其實當跑手跑過終點，就已經進行恢復的過程，而終點後的3060分鐘，是黃金的修復時間，建議立即補充碳水化合物與蛋白質，愈早食，恢復的效果會愈好。

 

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▼拆解8款凍飲熱量及糖份▼

 

8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖） 8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖） 8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖） 8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖）

跑步飲食｜牛奶

牛奶含有蛋白質、醣類、水、多種維生素與礦物質等營養，有助肌肉的生長及修復，加上是液體，可以更快被身體吸收，對賽後的恢復十分有用。另外，牛奶中的蛋白質亦可為身體保持水分，而保水效果更比一般清水更有效，在賽後的一小時內飲500毫升牛奶，亦可幫助緩解酸痛感。

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牛奶有助於肌肉的生長及修復。

跑步飲食｜香蕉

最後就是香蕉，不論在運動的前、中及後，食香蕉都可以快速獲得能量，亦有助肌肉的修復及生長。香蕉中含有鉀及鎂，對於大量流汗、電解質流失及不穩定的肌肉狀態，有幫助復元之效。

 

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跑步飲食｜紅菜頭汁

由於不是人人都可以喝牛奶，紅菜頭汁亦是不錯的選擇，是高強度運動後促進肌肉恢復的超級食物，當中硝酸鹽和植物營養素都可促進血液流動，幫助肌肉修復。

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