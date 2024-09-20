甚麼時間吃水果最好？揀啱時間擴大效果 睡前建議食士多啤梨/香蕉

香港從世界各地入口各式水果，油麻地果欄更成為必遊景點。水果選擇這麼多，怎樣吃才最健康？原來不同的水果在不同的時間進食，可以有不同的效果，例如餐前吃蘋果可增加飽感，幫助控制食量，而飯後吃木瓜則有助消化。
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水果幾時食？
- 飯前吃：蘋果、番石榴、火龍果──飯前吃這些水果可以增加飽腹感，有助於減少正餐攝取量，適合減重族群。至於杮及番茄等含單寧酸，又或檸檬、橙等則會刺激胃酸分泌，也不適合餐前食用。
- 飯後吃：木瓜、菠蘿、奇異果──這些水果可以幫助消化，促進食物分解和吸收，減輕腸胃道負擔，所以適合餐後食用。但若正餐吃得過飽，水果分量就要注意，盡量不要多於一份、即約拳頭大小。
- 兩餐之間吃：用水果當零食，取代薯片及糖果等無益食物，可減少額外熱量攝取的機會。
- 睡前1至2小時吃：士多啤梨、香蕉──士多啤梨含有鎂，有助放鬆及改善睡眠，適合睡前食用，含有鉀的香蕉則適合睡覺時小腿常抽筋的人食用。至於高熱量的榴槤及牛油果，睡前食用會增加腸胃負擔，又易造成肥胖。
正確吃水果時間｜飯前果不宜食柿 飯後果可取菠蘿、香蕉及芒果
留意食用量
其實，水果多含有豐富的維他命C、胡蘿蔔素、膳食纖維等，具有抗氧化功效，並促進身體代謝及增強抵抗力。只是現代上班一族多在外用膳，水果自然欠奉，但水果即使再好，仍要注意食用量，避免過量攝取果糖，都會令脂肪有機會積聚。