甚麼時間吃水果最好？揀啱時間擴大效果 睡前建議食士多啤梨/香蕉

飯前吃：蘋果、番石榴、火龍果──飯前吃這些水果可以增加飽腹感，有助於減少正餐攝取量，適合減重族群。至於杮及番茄等含單寧酸，又或檸檬、橙等則會刺激胃酸分泌，也不適合餐前食用。

飯前吃：蘋果、番石榴、火龍果──飯前吃這些水果可以增加飽腹感，有助於減少正餐攝取量，適合減重族群。至於杮及番茄等含單寧酸，又或檸檬、橙等則會刺激胃酸分泌，也不適合餐前食用。

飯前吃：蘋果、番石榴、火龍果──飯前吃這些水果可以增加飽腹感，有助於減少正餐攝取量，適合減重族群。至於杮及番茄等含單寧酸，又或檸檬、橙等則會刺激胃酸分泌，也不適合餐前食用。

飯後吃：木瓜、菠蘿、奇異果──這些水果可以幫助消化，促進食物分解和吸收，減輕腸胃道負擔，所以適合餐後食用。但若正餐吃得過飽，水果分量就要注意，盡量不要多於一份、即約拳頭大小。

飯後吃：木瓜、菠蘿、奇異果──這些水果可以幫助消化，促進食物分解和吸收，減輕腸胃道負擔，所以適合餐後食用。但若正餐吃得過飽，水果分量就要注意，盡量不要多於一份、即約拳頭大小。

飯後吃：木瓜、菠蘿、奇異果──這些水果可以幫助消化，促進食物分解和吸收，減輕腸胃道負擔，所以適合餐後食用。但若正餐吃得過飽，水果分量就要注意，盡量不要多於一份、即約拳頭大小。

兩餐之間吃：用水果當零食，取代薯片及糖果等無益食物，可減少額外熱量攝取的機會。

兩餐之間吃：用水果當零食，取代薯片及糖果等無益食物，可減少額外熱量攝取的機會。

兩餐之間吃：用水果當零食，取代薯片及糖果等無益食物，可減少額外熱量攝取的機會。