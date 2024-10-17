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健康
2024-10-17 18:00:00

游泳、太極拳、步行等5種適合新手開始的入門運動

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哈佛大學醫學院曾在一份關於運動的健康報告中，推薦了5種適合新手接觸的運動。(互聯網圖片)

哈佛大學醫學院曾在一份關於運動的健康報告中，推薦了5種適合新手接觸的運動。(互聯網圖片)

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健康的重要不容輕視，而運動就是重要一環。運動種類繁多，很多人或許難以抉擇。哈佛大學醫學院曾在一份關於運動的健康報告中，推薦了5種適合新手接觸的運動，包括游泳、太極拳、力量訓練、步行及盆底肌肉運動。

5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖）

游泳

游泳幾乎是完美的運動，不但可鍛煉全身的肌肉，還可以提高心率，從而改善心臟健康及緩減衰老，而且水的浮力可減輕關節受壓，十分適合關節炎患者。

太極拳

太極拳的動作需要高度的集中力，動作看似柔和而緩慢，但就足以鍛鍊核心肌群的穩定性，而單腳站立及重心轉移的動作就能改善平衡能力，半蹲的姿勢則可以訓練腿部肌肉及腳掌的抓地力。此運動適合所有人參與，尤其是老年人更特別適合。

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太極拳的身法是物理治療的良方？

力量訓練

健康的成年人應該定期進行阻力或力量訓練，或者利用高強度間歇訓練(HIIT)，以達到相同或相似的結果。

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步行

步行看似簡單，但多項研究表明快步行或悠閑式步行超過30分鐘，都可對身體帶來益處，尤其是沒有運動習慣的人，步行可能是不錯及最簡單的入門運動。

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盆底肌肉運動

別以為女性才需要做盆底肌肉運動，男士其實亦可透過這運動強化盆腔的肌肉，有助預防漏尿等尷尬問題。只要每日進行四至五組，每組重複十次、維持約兩三秒的忍尿動作便可。

骨盆底肌運動

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