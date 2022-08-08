準媽媽注意！高脂高糖飲食 不利自己同BB健康

女士們總是難以抗拒各種甜食，有時也停不了伸手拿薯片、汽水，但此舉的傷害可能遠超想像。有研究發現，懷孕前的高脂及高糖飲食，會對懷孕的健康、母乳質素及胎兒都帶來壞影響。

短期不良飲食已有影響

該項由劍橋大學進行的小鼠實驗，發現即使只是短期的不良飲食習慣，都會造成影響。研究人員讓小鼠懷孕前3星期至分娩後，被餵食模仿快餐營養成分的高脂顆粒及加糖煉奶，結果不但影響雌性小鼠的健康，並且會降低牠們在分娩後產生母乳的能力。