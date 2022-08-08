準媽媽注意！高脂高糖飲食 不利自己同BB健康

女士們總是難以抗拒各種甜食，有時也停不了伸手拿薯片、汽水，但此舉的傷害可能遠超想像。有研究發現，懷孕前的高脂及高糖飲食，會對懷孕的健康、母乳質素及胎兒都帶來壞影響。
短期不良飲食已有影響
該項由劍橋大學進行的小鼠實驗，發現即使只是短期的不良飲食習慣，都會造成影響。研究人員讓小鼠懷孕前3星期至分娩後，被餵食模仿快餐營養成分的高脂顆粒及加糖煉奶，結果不但影響雌性小鼠的健康，並且會降低牠們在分娩後產生母乳的能力。
減幼鼠存活率
研究亦發現，母鼠的不良飲食習慣降低幼鼠出生後的存活率，原因或與母鼠的母乳營養因不良飲食習慣而變差有關，甚至增加母嬰日後患上致命疾病的風險，例如心臟病、中風、糖尿病及脂肪肝等。有關研究已刊載於《Acta Physiologica》。
未必意識到問題
參與研究的學者Amanda Sferruzzi-Perri指出，愛吃高糖和高脂食物的女性，未必意識到這些飲食對健康造成的破壞，特別是這些飲食習慣未有帶來體重或體形改變時，更難令她們作出改變，卻不知身體可能已經囤積多過的脂肪，影響自己和胎兒的健康，故此提醒計劃懷孕的婦女，不但懷孕期間要注意飲食，懷孕前保持健康均衡飲食習慣也很重要。