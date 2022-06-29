為甚麼會失眠？每晚失眠點算好？中醫細說原因及解決方法（附湯水推介）

每個人都一定經歷在床上翻來覆去睡不著，眼睜睜從天黑等到天光仍是毫無睡意的痛苦。雖然失眠十分普遍，但若持續得不到改善，將會對身心帶來嚴重影響。 服藥是否唯一出路？甚麼情況下才需要求醫？宋振基中醫師從中醫角度為你拆解常見失眠成因和解決方法，助你早日擺脫失眠煩惱。

失眠的定義 失眠是一種常見的身心症狀，不僅與精神疾病或身體疾病有關，也可能是受外界環境影響導致。 根據「精神疾病診斷統計手冊 – 第五版」(DSM-V) 的定義，如果有以下症狀，皆可被視作失眠：

為甚麼會失眠？中醫學上的失眠分類及原因 中醫認為按失眠的症型變化，可辨証歸納為以下4種類型

失眠改善及解決方法 失眠持續幾天至數周，通常是由生活壓力引致的，例如是受考試前夕，或工作上的壓力、緊張等情況影響，而難以入睡，這類多屬心肝火旺。這情況可透過多做帶氧運動，透過出汗，清熱除煩，改善睡眠質素，亦可飲用以下熱飲

熱飲推介

長期失眠情況持續，引發的原因可能包括環境的變化、不健康的睡眠習慣、輪班工作，這多屬心腎不交或心脾兩虛。這類症型由於可能涉及複雜的外在環境、情緒問題、需要專業人士（醫生、中醫師、臨床心理學家、情緒輔導員、社工）的全面評估，建議盡快求診，不宜自行服藥。 另外，此症候患者，不宜晚間做帶氧運動，出汗可能會耗損陰液，令睡眠更差。應用靜態放鬆方法，如可嘗試睡前溫水浸腳，或進行靜觀訓練（Mindfulness )，亦可飲用以下熱飲及湯水 。

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同場加映，疫情下令市民壓力大增，持續失眠更會易患上情緒病，要解決情緒問題便要先知道失眠的類型及原因。 失眠四種類型 難以入睡型——上床後要用30分鐘以上才能入睡，患者常感焦慮緊張、胡思亂想，焦慮症患者最常見；

不能持續沉睡型——時睡時醒人無法進入沉睡階段；

睡醒後自覺不能恢復疲勞型——起床後體力未能恢復，像沒睡過一樣；

過早覺醒型——比平常時間早一至兩小時以上醒來，之後難以入眠。臨床上多見內因性抑鬱症患者出現此情況。