無故手痺 或患頸椎神經根病變

骨科專科醫生辛倫傑表示，「頸椎神經根病變常見於頸椎退化、頸椎椎間盤突出、神經孔收窄導致神經根受壓及發炎的患者。而長期低頭用手機、在辦公室用電腦在案頭工作的人士較高危。一旦頸椎勞損情況加劇，肩頸肌肉繃緊，便會令到原有的受壓情況惡化，症狀便浮現出來。」

手部出現麻痺感，如果並沒有拉傷扭傷，也不是長時間壓住導致血液循環不良，並伴隨肩頸痛，便有可能是頸椎神經根病變。尤其現時在家工作，反而更長時間對住電腦和手機，出現此症的風險更高！

多伴隨肩頸痛

頸椎神經根病變患者除了手部麻痺外，常伴隨肩頸痛，而且痛楚蔓延至上肢及手部。大部分患者於早期會間歇性感到手指有針刺感，痛楚會因應頸部動作加劇或減少，可能會影響睡眠。如果情況惡化，疼痛及麻痺會持續不減退，嚴重時手指可能沒有感覺，沒有力去握緊東西，大大影響生活。

分辨肌肉或神經問題

骨科醫生會向患者了解麻痺和疼痛的部位及範圍，做哪些姿勢和動作會引發病徵，以及有否其他潛在病因。辛倫傑續指，「臨床檢查會測試患者的頸椎活動情況，四肢的感覺及肌肉力量是否正常；並利用按診分辨疼痛是肌肉還是神經痛引起。頸椎神經根病變的典型病狀是當頭頸側向患處一邊，肩頸痛及上肢麻痺痛會增加；相反，如果手放在頭上並垂低頭，症狀會紓緩。如要確診，則建議做頸椎X光及磁力共振等。」

多數患者保守治療可改善

治療上，視乎患者處於哪個時期而有不同處方。首兩星期的急性發炎期，痺痛較嚴重，醫生會建議使用非類固醇消炎藥、抑制神經痛藥物、維生素B1、B6、B12及物理治療；到第三至四星期，如整體狀況正改善，可繼續用藥及物理治療紓緩症狀，若沒有好轉的話可考慮注射神經根類固醇；四星期後的復原期，藥物劑量可以減少，或有需要才使用，物理治療則會主力強化核心肌肉及預防復發的運動。

辛倫傑稱，「採用保守治療，約七至八成患者會於2至3個月後得到改善。但保守治療失敗的話，患者或需接受手術來消除相關神經線的壓力。例如頸椎融合術，會從前路作頸椎椎間盤切除及減壓，再於椎間位置植入固定支架，令椎孔回復擴張狀態。較新式亦可用人工椎間盤代替原有椎間盤，可保持椎間活動能力，復原也較快。」