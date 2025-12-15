焦慮思緒太多 再攰都瞓唔著？醫生教1招KO情緒型失眠

不同種類的失眠也有不同的解決方法。有醫生指出，如果晚上出現焦慮或思緒太多的情況，導致無法入睡，睡眠質素受到影響。有研究指出，面對這種情緒型失眠，可以用1種方法解決，令身體減低不穩定的情緒，並導致失眠的情況。
焦慮思緒太多 再攰都瞓唔著？
遺傳優生科張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人白天的思緒如渦輪般轉個不停，晚上躺下卻無法入睡，即使已經倦透有睡意，但也愈想睡愈睡不著，愈累愈焦慮。這類情況稱為「情緒相關失眠」(Emotion-related Insomnia)，即是大腦的運行與身體的休息脫節，導致焦慮、不穩定的情緒和失眠，便陷入了惡性循環。
1招KO情緒型失眠
張醫生指，情緒型失眠不只是睡不著，還常常伴隨著焦慮、情緒不穩、自律神經失衡和壓力荷爾蒙皮質醇過高。大腦長期的「開機」狀態讓身體無法真正休息。很多患者會透過安眠藥、冥想或助眠茶等幫助睡眠，但其實最有效自然的方法是做運動。
根據2025年發表於《Complementary Therapies in Medicine》的研究，規律運動能顯著改善睡眠品質，並有助於安撫過度活躍的大腦。特別是「混合運動」(結合有氧及阻力訓練)，能有效降低皮質醇濃度並增強副交感神經活性，使身體從「戰鬥模式」切換回到「修復模式」，即是將高速運轉的大腦停下。
應做甚麼運動？
對情緒型失眠而言，運動的重點不在強度，而在於節奏。每星期三到五次，每次30分鐘的中等強度運動(如快走、慢跑、游泳或踩單車)都能幫助身體產生平衡的血清素與多巴胺，從而穩定情緒。對於容易焦慮的人，加入身心運動(如氣功或深呼吸練習)將更加有效刺激副交感神經，有助減少睡前的腦內雜音。
張醫生表示，有些情緒型失眠患者開始運動後，發現自己的焦慮減輕，睡眠質量提高。通常在規律運動兩周後，專注力提升，入睡時間縮短，半夜醒來的次數減少。因為運動令到自律神經重新找到平衡點，使皮質醇下降、睡眠荷爾蒙褪黑激素自然分泌，有助夜間回復。
失眠往往來自於白天沒有適當的情緒釋放。運動能有效釋放身體的壓力，幫助腦部放鬆，避免在入睡時想著未完成的工作。
運動穩定情緒
運動不僅是為了增強身體的健康，也是為了穩定情緒。當我們讓身體動起來時，壓力荷爾蒙會下降，睡眠質量會改善。要良好入睡，不再是藥物的問題，而是生活的節奏與運動。即使面對情緒型失眠，從運動開始，也許會發現自然的安靜與放鬆。如果你也覺得腦子停不下來，試著每天運動半小時，讓心跳與呼吸重新對頻。當身體找回節奏，腦子將學會安靜，睡眠也會變得不再奢侈，而是本能的回應。