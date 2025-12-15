焦慮思緒太多 再攰都瞓唔著？醫生教1招KO情緒型失眠

不同種類的失眠也有不同的解決方法。有醫生指出，如果晚上出現焦慮或思緒太多的情況，導致無法入睡，睡眠質素受到影響。有研究指出，面對這種情緒型失眠，可以用1種方法解決，令身體減低不穩定的情緒，並導致失眠的情況。

焦慮思緒太多 再攰都瞓唔著？

遺傳優生科張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人白天的思緒如渦輪般轉個不停，晚上躺下卻無法入睡，即使已經倦透有睡意，但也愈想睡愈睡不著，愈累愈焦慮。這類情況稱為「情緒相關失眠」(Emotion-related Insomnia)，即是大腦的運行與身體的休息脫節，導致焦慮、不穩定的情緒和失眠，便陷入了惡性循環。

1招KO情緒型失眠

張醫生指，情緒型失眠不只是睡不著，還常常伴隨著焦慮、情緒不穩、自律神經失衡和壓力荷爾蒙皮質醇過高。大腦長期的「開機」狀態讓身體無法真正休息。很多患者會透過安眠藥、冥想或助眠茶等幫助睡眠，但其實最有效自然的方法是做運動。

根據2025年發表於《Complementary Therapies in Medicine》的研究，規律運動能顯著改善睡眠品質，並有助於安撫過度活躍的大腦。特別是「混合運動」(結合有氧及阻力訓練)，能有效降低皮質醇濃度並增強副交感神經活性，使身體從「戰鬥模式」切換回到「修復模式」，即是將高速運轉的大腦停下。

