牙周病早期、中期及嚴重症狀都係刷牙時經常出血？附治療方法

「刷牙時流牙血隨時患有牙周病？」相信不少人都會聽過有關說法，牙周病是常見的牙科慢性疾病，主要成因是因為口腔衛生欠佳所致，嚴重的牙周病更有機會導致牙齒脫落。本篇邀請了陳澔賢牙科醫生為大家拆解有關牙周病（periodontal disease）成因、症狀及治療方法，讓大家更了解甚麼是牙周病吧！ ▼牙周病原因▼

中度牙周病症狀 不過，如果患者未有理會問題，病情將會發展至「中度牙周病」階段，此時患者的牙齦邊緣嚴重紅腫及刷牙時經常出血，而且出現牙齦萎縮導致部分牙根外露。同時，牙周組織發炎導致牙周膜受破壞，令牙周組織及牙根分離而形成牙周袋，牙齒亦開始變鬆。 嚴重牙周病症狀 當患者病情持續嚴化後，將會來到最後「嚴重牙周病」階段，牙齦邊緣嚴重紅腫及刷牙時經常出血，牙齦邊緣可能有膿液滲出、甚至出牙瘡，而牙周組織萎縮嚴重，令牙齒變鬆或移位，最終甚至會脫落。 3大症狀你要知牙醫詳解牙周病成因及治療方法

牙周病治療方法 最後，為大家談談牙周病的治療方法。目前牙周病是不能完全根治的，只能透過治療控制病情。一般而言，牙醫會建議早期牙周病患者接受非手術牙周治療，包括先進行包括進行「深層清潔 Root Surface Instrumentation 」的治療防止病情惡化，這個治療需要患者接受局部麻醉，但由於屬於非入侵性治療，患者在接受治療後即日已可正常上班工作，對他們日常生活並不會構成太大影響。不過，如患者牙周病已發展至嚴重程度，或需要進行牙根刮治，以清除牙周袋內牙菌膜，防止牙周病惡化。 【本文獲Gofever高燒授權轉載】 牙齦痛原因｜蛀牙、智慧齒、牙周病等可能有需應盡快找牙醫