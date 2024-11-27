瑜伽的好處｜改善失眠及增肌減脂 呢幾個女星都係愛好者？

不是人人都可以在高溫天氣下進行戶外活動，相比之下室內的運動就更加舒適！瑜伽需要的工具少，而且男女均皆宜，成為近年熱門運動，不少女藝人包括倪晨曦、Coffee林芊妤、湯怡及高海寧等都是瑜伽愛好者！到底做瑜伽有甚麼好處？

▼按圖輯紓緩腰背痛3招下背伸展▼

瑜伽 好 處三：增肌減脂 瑜伽中的某些姿勢可增強肌肉力量，長期做可增加肌力及肌耐力，亦可減低體脂。另外，本身患有慢性痛症例如腰痛的患者，都可以改善痛症問題，更可提高靈活度及體力。 健身｜7個貼士同時增肌減脂改善身形