瑜伽｜做瑜伽的4大好處！改善失眠？增肌減脂？呢幾個女星都係愛好者？

不是人人都可以在高溫天氣下進行戶外活動，相比之下室內的運動就更加舒適！瑜伽需要的工具少，而且男女均皆宜，成為近年的熱門運動，不少女藝人包括倪晨曦、湯怡及高海寧等都是瑜伽愛好者！到底做瑜伽有甚麼好處？

瑜伽 好處一：減輕壓力及焦慮 瑜伽是種包含冥想及伸展的運動，而這兩種特性都可有效地控制壓力，過去曾有研究指出，瑜伽可減少皮質醇的分泌，當身體分泌適當水平的皮質醇，可調節對外來刺激的反應，亦可增加新陳代謝，但如果皮質醇過多，處於高水平，就會產生疲勞、焦慮、抑鬱、內分泌失調、高血壓及心血管疾病等健康問題。

瑜伽 好處二：改善睡眠質素 有研究指出，經常做瑜伽可增加褪黑激素的分泌，改善睡眠品質。瑜伽中有不少姿勢都可以幫助血液流向大腦，可改善血液循環，減少失眠問題。

▼按圖輯紓緩腰背痛3招下背伸展▼

瑜伽 好 處三：增肌減脂 瑜伽中的某些姿勢可增強肌肉力量，長期做可增加肌力及肌耐力，亦可減低體脂。另外，本身患有慢性痛症例如腰痛的患者，都可以改善痛症問題，更可提高靈活度及體力。