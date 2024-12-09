生育盡本份：有早知，唔會冇Plan B

很多女士都希望能成為媽媽，生兒育女，奈何基於種種原因，難以懷孕，例如為事業拼搏而遲婚，到準備懷孕時已成為高齡產婦，甚或因身體種種問題而較難成孕，為人母親的心願是否頓成泡影？生殖醫學科專科醫生指出，現今醫學技術進步，由錯過黃金生育年齡人士，以至想早早計劃生育的人士，都可透過輔助生產技術，為他們提供幫助。「生育盡本份」不再是舉步維艱的事情。

年齡與卵巢功能 影響女性生育能力

“我與丈夫已經沒有採取任何避孕措施，為何總是未能成孕？”相信很多婦女亦存在着以上的疑問。生殖醫學科專科醫生陳志慧醫生表示，女性生育能力受眾多因素影響，當中以女性的年齡以及卵巢功能最重要；“根據世界衞生組織標準，或很多不同國家的婦產科學院或學會的標準定義，「高齡產婦」都是以35歲作為界線；而女性的最佳生育年齡為25歲以下，往後隨著每一年的年齡增長，生育能力便逐步下降，而在35歲後，下降速度可能更快。” 陳醫生指出，除了受孕率會隨着年齡增長而下降，女士們亦有可能隨年齡增長，身體有其他毛病如子宮肌瘤、朱古力瘤、糖尿病、高血壓等等，而這些疾病也有機會令女士們更難成孕。

陳志慧醫生明確指出，卵巢功能方面，每位女士卵巢裡的卵子數量乃與生俱來，而且在出生後便一直自然消耗而無法補充。 “女性甫出生，卵子數目已下降至大概二百萬，到了約13歲初經時，卵子數目進一步下降至二十萬至三十萬，一直到停經時，所有卵子就會消耗殆盡，而隨著年齡增長，卵子的質素亦會漸漸下降。” 談到卵巢功能減弱的成因，陳志慧醫生強調分為先天及後天因素：某些女性可能先天染色體異常或基因問題，令其卵巢比其他女性提早退化；亦有些女性因患病而需要注射化療針或進行電療，甚至因卵巢有囊腫而需要施手術，卵巢組織亦會因而受到破壞；此外，科學上亦已肯定吸煙（包括傳統煙草及電子煙）能破壞卵巢功能。

多方因素可致不育

對於渴望做父母的夫婦，「不育」對他們來說絕對是噩夢；陳志慧醫生表示，以世界衞生組織的標準，一對夫婦在沒有任何避孕措施下，有正常同房行為超過一年而完全沒有懷孕跡象，該對夫婦就會被定義為不育；而不育原因可分為男方因素、女方因素與雙方共同因素。