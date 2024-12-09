生育盡本份：有早知，唔會冇Plan B

很多女士都希望能成為媽媽，生兒育女，奈何基於種種原因，難以懷孕，例如為事業拼搏而遲婚，到準備懷孕時已成為高齡產婦，甚或因身體種種問題而較難成孕，為人母親的心願是否頓成泡影？生殖醫學科專科醫生指出，現今醫學技術進步，由錯過黃金生育年齡人士，以至想早早計劃生育的人士，都可透過輔助生產技術，為他們提供幫助。「生育盡本份」不再是舉步維艱的事情。
年齡與卵巢功能 影響女性生育能力
“我與丈夫已經沒有採取任何避孕措施，為何總是未能成孕？”相信很多婦女亦存在着以上的疑問。生殖醫學科專科醫生陳志慧醫生表示，女性生育能力受眾多因素影響，當中以女性的年齡以及卵巢功能最重要；“根據世界衞生組織標準，或很多不同國家的婦產科學院或學會的標準定義，「高齡產婦」都是以35歲作為界線；而女性的最佳生育年齡為25歲以下，往後隨著每一年的年齡增長，生育能力便逐步下降，而在35歲後，下降速度可能更快。” 陳醫生指出，除了受孕率會隨着年齡增長而下降，女士們亦有可能隨年齡增長，身體有其他毛病如子宮肌瘤、朱古力瘤、糖尿病、高血壓等等，而這些疾病也有機會令女士們更難成孕。
陳志慧醫生明確指出，卵巢功能方面，每位女士卵巢裡的卵子數量乃與生俱來，而且在出生後便一直自然消耗而無法補充。 “女性甫出生，卵子數目已下降至大概二百萬，到了約13歲初經時，卵子數目進一步下降至二十萬至三十萬，一直到停經時，所有卵子就會消耗殆盡，而隨著年齡增長，卵子的質素亦會漸漸下降。” 談到卵巢功能減弱的成因，陳志慧醫生強調分為先天及後天因素：某些女性可能先天染色體異常或基因問題，令其卵巢比其他女性提早退化；亦有些女性因患病而需要注射化療針或進行電療，甚至因卵巢有囊腫而需要施手術，卵巢組織亦會因而受到破壞；此外，科學上亦已肯定吸煙（包括傳統煙草及電子煙）能破壞卵巢功能。
多方因素可致不育
對於渴望做父母的夫婦，「不育」對他們來說絕對是噩夢；陳志慧醫生表示，以世界衞生組織的標準，一對夫婦在沒有任何避孕措施下，有正常同房行為超過一年而完全沒有懷孕跡象，該對夫婦就會被定義為不育；而不育原因可分為男方因素、女方因素與雙方共同因素。
某些造成女性難受孕的因素，可針對性地作出相應治療，提升女性在進行不育治療時的受孕率，以「排卵功能異常」為例，如女方排卵不穩定甚至無法排卵，可透過服食排卵藥物、或注射排卵針劑，刺激排卵；醫生會根據患者情況而制定最適合的刺激排卵治療方案。
針對成因進行不育治療
說到不育的治療方法，陳志慧醫生表示如針對一些手術或藥物都未能處理的個案，例如是一些不明原因的不育，就有機會考慮目前臨床上常用的兩種輔助生育技術–「宮腔內人工授精」（IUI）、或「體外受孕」（IVF）；「宮腔內人工授精」主要是將男方精子以人工方式放進女方子宮腔內，如精子從子宮腔游至輸卵管，與卵子受精結合形成胚胎，並在子宮腔內著床，就成功懷孕，綜合來說，成功率約為百分之10至15；而「體外受孕」即通過手術抽取女方的卵子和提取男方的精子，在實驗室中進行受精，培養出胚胎後，再將胚胎移植回女方子宮內，等待著床。
「體外受孕」適用於所有不育症夫婦，只要能抽取精子、卵子、女方擁有子宮，便具備「體外受孕」治療的條件；經過前期檢查及諮詢後，便開始治療周期，而整個療程由刺激卵巢開始，到胚胎移植程序，大概約兩個月左右；「體外受孕」成孕率非常寬闊，介乎百分之20至40不等，視乎患者年齡、移植胚胎的培養時間等；另外，如女士們因應不同原因而決定延遲生育，例如患有重病或身體狀況欠佳，都可以先考慮冷凍儲存卵子，以備將來生育使用。
冷凍儲存卵子備用 終成功為人母
陳志慧醫生分享了一個令她印象深刻的案例。一位單身女士在37歲的時候先冷凍儲存了卵子。後來她遇見了合適的伴侶並結婚。42歲時，由於無法自然懷孕，她再次求診，接受了體外受孕的治療。在第一次治療中，她取出了約十顆卵子，但所有胚胎都未能成功培育。兩三個月後，她進行了第二次治療，除了當時42歲的卵子外，還使用了她37歲時儲存較「年輕」的卵子。結果，37歲時儲存的卵子順利培育出一顆正常的胚胎，最終她成功懷孕，誕下一名孩子。
最後陳醫生勉勵女士們，儘量給自己一個機會，嘗試自然懷孕，而在努力期間，務必將自己保持在最佳狀態，為懷孕做好準備：建議服食葉酸，減低胎兒某些先天性異常的機會、戒煙戒酒，避免令受孕力降低，保持健康體魄，迎接未來的新生命。
若對IVF藥物的副作用或品質有任何疑問，請參考藥品說明書或電郵至[email protected]
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HK-NON-110084 NOV/2024