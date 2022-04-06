生蛇病毒：一次感染，一生風險！點樣預防最安心？

不少港人在兒童時期曾感染水痘，雖然水痘不算是嚴重疾病，但原來一次感染，一生風險！皮膚及性病專科陳湧醫生表示，即便水痘痊癒，病毒仍會終生潛伏於脊椎神經內，並可在多年後復發引致「帶狀疱疹」，即俗稱的「生蛇」。若延誤診治，不但會令皮膚傷口發炎潰瘍，更有機會出現後遺神經痛，需要長時間服用止痛藥物，影響日常生活。 幾乎每位成年人都有機會「生蛇」 據統計，98%的香港50歲或以上人士^曾患水痘，意味著全港幾乎每位成年人都有「生蛇」危機。當身體免疫力減弱時，在脊椎神經內「休眠」的水痘病毒就會「甦醒」。陳醫生指，隨著年齡增長，人體免疫力會開始轉差，故50歲或以上人士整體「生蛇」發病率普遍較高；患有長期病患如糖尿病、高血壓及癌症病人等，亦屬高危一族。值得留意的是，工作忙碌、睡眠不足，以及精神壓力大，例如當前面對新冠疫情，對個人健康及經濟前景充滿憂慮等因素都會令免疫力下降，從而增加「生蛇」風險。 ^ 樣本數目 =100

早期病徵不明顯 「生蛇」上面可致面癱或眼盲 陳醫生續指，由於「生蛇」早期病徵不明顯，症狀與感冒相似，如身體疲倦、頭暈、發燒及腸胃不適等，皮膚亦沒有明顯變化，只是偶有痕癢、疼痛或麻痺感，容易令人誤以為是其他皮膚問題，忽略「生蛇」的可能性：「曾有一位男士，他誤以為額頭長出的紅點是暗瘡，沒有多加理會；及後眼周位置出現紅疹及灼熱感，求診下方知『生蛇』。」 陳醫生解釋，在2至3日發病期內，病毒會開始沿著人體神經走到皮膚表面，形成帶狀的紅疹和水泡，一般見於背部、腰部及胸口處，亦有機會侵襲面部神經線：「一旦『生蛇』上眼或上耳，感染到眼角膜或耳部，可影響視力，耳內或外出現疼痛的水泡，導致耳鳴，嚴重甚至失明或喪失聽覺。有部分嚴重個案，患者更會患上『拉姆齊亨特綜合症』（Ramsay hunt syndrome）出現面癱，面部肌肉因此癱瘓而導致眼睛不能閉上、口眼歪斜、口齒不清等，若不及時接受治療，有可能造成不可逆轉的傷害。」

把握治療黃金 72 小時 延醫可致後遺神經痛 問到坊間流傳「生蛇圍繞身體一圈會致命」，陳醫生直斥說法並無醫學根據：「人體神經線分別存在於身體左右兩側，而『生蛇』一般只會出現在其中一條神經線上，兩邊同時發病的機率極低。」 雖然「生蛇」鮮有死亡個案，但其併發症絕對不容忽視。較常見的併發症有皮膚傷口發炎，而多達30%的患者「生蛇」後更會出現後遺神經痛。陳醫生強調，如身體或面部出現紅疹，應盡快求醫，由醫生診斷是否「生蛇」。而紅疹首發72小時內為治療「生蛇」黃金時間，服用抗病毒藥物可有效紓緩皮膚痕癢及疼痛等症狀，減低出現後遺神經痛機會，然而不少患者卻錯過治療「生蛇」的黃金72小時：「後遺神經痛有機會於『生蛇』後數個月內消失，但亦有可能持續多年，甚至伴隨餘生。曾有一位60多歲的男病人因錯過『生蛇』治療黃金期，腰部經常感覺到異常劇痛，出現類似針刺、火燒的感覺，情況持續數月，只能依靠口服止痛藥及注射藥物減輕痛楚。」

年屆 50 歲人士應尋求醫生專業意見 既然免疫力下降是誘發「生蛇」關鍵，日常除了應多休息、勤做運動、均衡飲食等來增強免疫力外，陳醫生亦建議年屆50歲或以上及早預防「生蛇」，特別是免疫力相對較低的長期病患者如糖尿病和慢性呼吸道疾病等。然而，美國疾病管制與預防中心（CDC）均建議長者接種帶狀疱疹疫苗預防「生蛇」。 陳醫生提醒，注意疫苗接種相隔的時間，常見副作用包括注射部位腫痛、肌肉疼痛、疲倦及頭痛等，平均持續2至3日症狀就會消失。即使不確定曾否患有水痘或過往曾經生蛇，均建議在尋求家庭醫生專業意見，預防「生蛇」來襲。 此專欄由葛蘭素史克支持。資料由醫生提供作健康教育用途。如有任何問題請向醫生諮詢。

NP-HK-HZX-ADVR-220001 (01/2024) Date of preparation: 20/02/2022