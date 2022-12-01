生蛇 | 免疫力低下生蛇突襲 擊破迷思免延醫致無可逆轉損害

坊間一直流傳「生蛇繞一圈會死」的迷思，令不少人聽到「生蛇」二字便聞風喪膽。皮膚及性病科醫生陳湧指出，事實上生蛇在正常情況下只會在身體其中一邊出現，甚少會圍繞身體一圈，死亡率亦非常低。但當然，生蛇的嚴重性還是不容小覷，若缺乏及時治療，嚴重可對視力和聽覺造成永久傷害。
任何人也有機會生蛇？
在學術上，曾感染水痘人士才會生蛇。但陳醫生提醒，有患者因注射過水痘疫苗，感染水痘後病徵不明顯，便誤以為從未感染，而產生「從未感染水痘也會生蛇」的誤解。水痘痊癒後，病毒一直潛伏在神經主幹和脊椎，待人體抵抗力低弱之際，便如蛇一般，沿著神經線再度「出擊」，誘發水痘帶狀疱疹病毒（VZV），即俗稱「生蛇」。
然而壓力大、休息不足、年長、一些糖尿病或正服用免疫系統抑制劑、類固醇、抗排斥藥物等也是高危因素，較容易被生蛇有機可乘。根據美國數據，約每三人便有一人在一生中有機會生蛇。雖然任何歲數人士也有機會生蛇，但暫時年長人士所佔比例較大。50歲以上及60歲以上人士的生蛇機率，相比年輕人（18歲以下）分別高出約8和10倍。
謠言指，生蛇繞一圈會死，是否真實？
生蛇通常出現在臉部、身體、腳部，一般沿著脊椎神經，向左或右延伸。絕大部分正常抵抗力人士只會出現一邊或一條「蛇」，惟抵抗力過分虛弱，如愛滋病患者、服用多種免疫系統抑制劑如抗排斥藥人士，才有機會左右同時生蛇。
陳醫生強調，「雖然『生蛇繞一圈會死』為無稽之談，但其嚴重性絕對可大可少」。生蛇發作前會出現神經痛、灼熱、痕癢、電擊痛，伴隨群聚狀紅疹和水泡，患者會受神經痛持續困擾，甚至以年計的痛楚。更嚴重的是，一旦「蛇」上眼或耳朵，留有疤痕，或有機會對視力及聽力造成無可逆轉的傷害。
當懷疑生蛇，患者該如何處理？
當有任何懷疑或已出現以上症狀，患者必須立即求醫，最理想是把握治療黃金72小時，透過藥物降低病情的嚴重性和減少併發症風險，大大減少留有疤痕和出現嚴重神經痛的機率。
臨床上，除了Acyclovir抗病毒藥（抑制病毒自我複製）此傳統治療處方藥物，亦有新一代抗病毒藥物Famciclovir（泛昔洛韋）及Valacyclovir（伐昔洛韋）。研究指Famciclovir及Valacyclovir相比Acyclovir較長效和更有效止痛，皮膚復原速度更快。療程一般約7至10天，愈早開始服用，對控制病情及神經痛方面就愈見效。
另外在處理水泡上也需格外留神，因水泡病毒含量高，患者切勿自行弄穿。若身邊有從未感染過水痘人士，患者更必須保護好水泡，杜絕他們接觸到水泡液體的機會，防止令他們「中招」，誘發水痘。
如何紓緩後遺神經痛？
有數據指約12.5%的患者會出現後遺神經痛症，為「生蛇」最常見的併發症。痛楚程度因人而異，或會感受到痕癢、刺痛、電擊或火燒般痛楚。醫生一般會處方抗病毒藥物和其他類型的止痛藥物，同時妥善護理傷口。若普通止痛藥效用不理想，患者可考慮注射肉毒桿菌進一步減少神經痛。
日常如何預防生蛇或復發？
生蛇復發其實非常普遍，尤其出現在抵抗力低和年長人士身上。而日常想預防生蛇或減低復發機率，首先若知道身邊有生蛇患者，自己又從未生水痘，當然少接觸為妙。另外，也可選擇注射帶狀疱疹疫苗（蛇針），有效降低病發率達9成以上。