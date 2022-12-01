生蛇 | 免疫力低下生蛇突襲 擊破迷思免延醫致無可逆轉損害

坊間一直流傳「生蛇繞一圈會死」的迷思，令不少人聽到「生蛇」二字便聞風喪膽。皮膚及性病科醫生陳湧指出，事實上生蛇在正常情況下只會在身體其中一邊出現，甚少會圍繞身體一圈，死亡率亦非常低。但當然，生蛇的嚴重性還是不容小覷，若缺乏及時治療，嚴重可對視力和聽覺造成永久傷害。

任何人也有機會生蛇？

在學術上，曾感染水痘人士才會生蛇。但陳醫生提醒，有患者因注射過水痘疫苗，感染水痘後病徵不明顯，便誤以為從未感染，而產生「從未感染水痘也會生蛇」的誤解。水痘痊癒後，病毒一直潛伏在神經主幹和脊椎，待人體抵抗力低弱之際，便如蛇一般，沿著神經線再度「出擊」，誘發水痘帶狀疱疹病毒（VZV），即俗稱「生蛇」。

然而壓力大、休息不足、年長、一些糖尿病或正服用免疫系統抑制劑、類固醇、抗排斥藥物等也是高危因素，較容易被生蛇有機可乘。根據美國數據，約每三人便有一人在一生中有機會生蛇。雖然任何歲數人士也有機會生蛇，但暫時年長人士所佔比例較大。50歲以上及60歲以上人士的生蛇機率，相比年輕人（18歲以下）分別高出約8和10倍。