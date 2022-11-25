生蛇｜感染新冠或誘發生蛇？

最近新冠病毒感染數字每日維持數千宗，如果不幸染疫，可令免疫力下降，從而誘發其他疾病。帶狀疱疹(生蛇)亦有可能伺機發作，繼而引致後遺神經痛等併發症。市民應保持健康生活習慣，以維持免疫力；有需要及高危人士可考慮接種預防疫苗。

50歲以上風險倍增

衛生防護中心數據指，本港39歲以上成人多達97%人帶有水痘帶狀疱疹病毒，每3人就有1人有生蛇風險。美國研究則指50歲起生蛇風險倍增，80歲以上每年每1,000人有接近11人患病。而香港50歲以上人口佔了整體的45.6%，他們都是高危一族。孔繁毅續指，「本身免疫力低下士亦須小心，包括過去一年接受器官移植尤其骨髓或幹細胞移植、因自身免疫病如系統性紅斑狼瘡、炎症性腸病等而使用免疫系統壓抑藥物如生物製劑、因癌症正接受化療、HIV感染者、有生蛇家族史，以及慢性疾病如糖尿病、腎病、心血管疾病等。」

新冠患者發病率較高

至於新冠肺炎患者的生蛇風險，根據美國研究，889名新冠患者中有16人同時生蛇，患病率為1.8%，而醫院錄得的生蛇百分率為0.43%，換言之新冠患者有近5倍風險。另一項研究比較50歲以上新冠患者及非新冠患者的生蛇發病率，結果是新冠病者生蛇的風險上升15%；而要住院的新冠患者，比沒有感染新冠的住院人士，半年內生蛇風險也增加21%。

神經線劇痛

生蛇雖不會致命，但令患者相當痛苦，患處皮膚出現皮疹、水泡，形成帶狀，因為神經線受破壞而劇痛，可表現為灼痛、刺痛或電擊等痛感。除皮膚外，少數個案更可於內臟如腸臟生蛇。孔繁毅提醒，「生蛇時病毒可傳染至未感染過水痘病毒的人，因此要避免接觸他們；也不應抓或觸摸患處，要勤洗手。」後遺神經痛是生蛇最常見後遺症，困擾多達30%患者；隨年紀增加，後遺神經痛的風險及嚴重性都會上升，近半70歲以上患者會纏繞逾年；患者穿衣、洗澡等都受影響，難以集中精神工作，甚至出現焦慮、減少社交。此外，生蛇併發症亦可令大腦、肝臟、肺部出現炎症，也增加心臟病和中風風險。