生蛇｜感染新冠或誘發生蛇？

最近新冠病毒感染數字每日維持數千宗，如果不幸染疫，可令免疫力下降，從而誘發其他疾病。帶狀疱疹(生蛇)亦有可能伺機發作，繼而引致後遺神經痛等併發症。市民應保持健康生活習慣，以維持免疫力；有需要及高危人士可考慮接種預防疫苗。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授及傳染病科主任孔繁毅表示，無論是新冠病毒感染，或者其他上呼吸道感染包括流感病毒，都會對身體構成壓力，免疫力受到抑壓。而曾感染水痘人士，水痘帶狀疱疹病毒一直潛藏於身體神經線中，當免疫力下降就會再度活躍，誘發生蛇。
50歲以上風險倍增
衛生防護中心數據指，本港39歲以上成人多達97%人帶有水痘帶狀疱疹病毒，每3人就有1人有生蛇風險。美國研究則指50歲起生蛇風險倍增，80歲以上每年每1,000人有接近11人患病。而香港50歲以上人口佔了整體的45.6%，他們都是高危一族。孔繁毅續指，「本身免疫力低下士亦須小心，包括過去一年接受器官移植尤其骨髓或幹細胞移植、因自身免疫病如系統性紅斑狼瘡、炎症性腸病等而使用免疫系統壓抑藥物如生物製劑、因癌症正接受化療、HIV感染者、有生蛇家族史，以及慢性疾病如糖尿病、腎病、心血管疾病等。」
新冠患者發病率較高
至於新冠肺炎患者的生蛇風險，根據美國研究，889名新冠患者中有16人同時生蛇，患病率為1.8%，而醫院錄得的生蛇百分率為0.43%，換言之新冠患者有近5倍風險。另一項研究比較50歲以上新冠患者及非新冠患者的生蛇發病率，結果是新冠病者生蛇的風險上升15%；而要住院的新冠患者，比沒有感染新冠的住院人士，半年內生蛇風險也增加21%。
神經線劇痛
生蛇雖不會致命，但令患者相當痛苦，患處皮膚出現皮疹、水泡，形成帶狀，因為神經線受破壞而劇痛，可表現為灼痛、刺痛或電擊等痛感。除皮膚外，少數個案更可於內臟如腸臟生蛇。孔繁毅提醒，「生蛇時病毒可傳染至未感染過水痘病毒的人，因此要避免接觸他們；也不應抓或觸摸患處，要勤洗手。」後遺神經痛是生蛇最常見後遺症，困擾多達30%患者；隨年紀增加，後遺神經痛的風險及嚴重性都會上升，近半70歲以上患者會纏繞逾年；患者穿衣、洗澡等都受影響，難以集中精神工作，甚至出現焦慮、減少社交。此外，生蛇併發症亦可令大腦、肝臟、肺部出現炎症，也增加心臟病和中風風險。
疫苗助預防
治療生蛇有抗病毒藥物，於發病72小時內使用效果最理想。孔繁毅建議平時保持健康生活習慣、飲食均衡、規律作息和運動，以維持免疫系統在良好狀況，預防感染，「50歲或以上、19歲或以上免疫力低的人士，可考慮接種帶狀疱疹疫苗。」重組疫苗雖要接種兩針，但比減活疫苗有更持久的保護力；而免疫力低下人士，為避免減活疫苗直接致病，也應考慮重組疫苗。