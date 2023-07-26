生蛇｜聖雅各福群會惠澤社區藥房 推出新一代重組帶狀疱疹疫苗接種先導計劃 助免疫力弱人士預防生蛇

相信大家對生蛇都不會陌生，免疫力健全人士生蛇，除了生水疱、痛兩星期之外，都有可能出現後遺神經痛、生蛇上眼等併發症；對於免疫力低下者，例如曾接受器官移植、造血幹細胞移植、血癌患者，又或免疫系統疾病患者等，其風險更高，發病的話病情更為嚴重。有見及此，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「蛇針」接種先導計劃，為免疫力弱人士提供100個免費帶狀疱疹疫苗接種名額。

造血幹細胞移植者最高危

免疫力弱人士包括造血幹細胞移植、血癌、腎病、器官移植、HIV感染、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、銀屑病等患者，除了因病而令免疫力減低之外，亦有可能因為治療而需要抑壓免疫系統，令他們較容易生蛇，例如類風濕關炎及紅斑狼瘡患者生蛇的風險便分別為正常人士的2至3倍及2.1倍。香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅續指，「他們不但較易生蛇，病情亦往往較嚴重，疱疹可以分布全身、影響眼和耳，甚至出現腦炎和肺炎等，後遺神經痛也很常見。」