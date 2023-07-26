生蛇｜聖雅各福群會惠澤社區藥房 推出新一代重組帶狀疱疹疫苗接種先導計劃 助免疫力弱人士預防生蛇

相信大家對生蛇都不會陌生，免疫力健全人士生蛇，除了生水疱、痛兩星期之外，都有可能出現後遺神經痛、生蛇上眼等併發症；對於免疫力低下者，例如曾接受器官移植、造血幹細胞移植、血癌患者，又或免疫系統疾病患者等，其風險更高，發病的話病情更為嚴重。有見及此，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「蛇針」接種先導計劃，為免疫力弱人士提供100個免費帶狀疱疹疫苗接種名額。
造血幹細胞移植者最高危
免疫力弱人士包括造血幹細胞移植、血癌、腎病、器官移植、HIV感染、系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、銀屑病等患者，除了因病而令免疫力減低之外，亦有可能因為治療而需要抑壓免疫系統，令他們較容易生蛇，例如類風濕關炎及紅斑狼瘡患者生蛇的風險便分別為正常人士的2至3倍及2.1倍。香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅續指，「他們不但較易生蛇，病情亦往往較嚴重，疱疹可以分布全身、影響眼和耳，甚至出現腦炎和肺炎等，後遺神經痛也很常見。」
重組疫苗保護力理想
過往「蛇針」為減活疫苗，即是利用減弱的病毒去刺激免疫系統產生抗體，惟這方法並不適合免疫力低人士，容易誘發生蛇。而新一代重組疫苗則沒有此問題，研究指出對風濕性關節炎、紅斑狼瘡、多發性硬化症串愭的保護率達90.5%；而接受自體造血幹細胞和血癌患者的保護率也分別有68.2%及87.2%，成效理想。因此不少國際指引都建議免疫力低下人士接種新一代重組帶狀疱疹疫苗。
100個免費接種名額
為幫助低收入的免疫力弱人士，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出新一代重組帶狀疱疹疫苗接種先導計劃，凡於公立醫院覆診的綜援人士，並持有香港身份證、醫管局醫生發出的轉介信及綜援證明文件，便可致電惠澤社區藥房預約接種疫苗，名額100個。另外亦有毋須資產審查的接種計劃，公立醫院覆診人士可以優惠價4,200港元接種2針疫苗。
查詢及登記熱線：5646 8750