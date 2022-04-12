生酮飲食｜可以勁食肥油？

原本用於改善癲癇、二型糖尿病的生酮飲食，近年成為大熱的飲食法，原因主要在於能夠控制體重。不過執行生酮飲食時，因為要攝取大量油脂，如何才可以吃得健康？

助身體分解脂肪

生酮飲食最大的原則是盡量少攝取碳水化合物，提高脂肪攝取，讓身體轉用脂肪作為能量來源，而分解脂肪時，同時會產生酮體，因此有「生酮」的名稱。而每日的熱量來源分布，大約60%至70%為脂肪、20%至25%為蛋白質、5%來自碳水化合物。