生酮飲食｜可以勁食肥油？

原本用於改善癲癇、二型糖尿病的生酮飲食，近年成為大熱的飲食法，原因主要在於能夠控制體重。不過執行生酮飲食時，因為要攝取大量油脂，如何才可以吃得健康？
助身體分解脂肪
生酮飲食最大的原則是盡量少攝取碳水化合物，提高脂肪攝取，讓身體轉用脂肪作為能量來源，而分解脂肪時，同時會產生酮體，因此有「生酮」的名稱。而每日的熱量來源分布，大約60%至70%為脂肪、20%至25%為蛋白質、5%來自碳水化合物。
需要時間適應
在身體轉換能量來源的過程中，會出現一些副作用，如精神不振、無力、嗜睡等，都是因為缺少糖分所致，為減少這些影響，可以漸進式減少糖分攝取，而非一刀切突然完全變換飲食模式。
慎選健康油脂
另外，生酮飲食因為要攝取大量油脂，如果使用不當，或會使身體出現太多飽和脂肪，增加了低密度膽固醇(即壞膽固醇)，長遠或增心血管疾病風險，因此要更加注意食物的選擇。例如可以從橄欖油、堅果、花生醬、開心果等攝取不飽和脂肪酸，蛋白質來源可多選魚類、雞肉(去皮)、雞蛋、豆類等。執行得好的話甚至有助增加好膽固醇，減低壞膽固醇。
最後要留意，生酮飲食屬於極端的飲食法，建議實行之前向醫生或營養師討論，檢視一下自己是否適合。