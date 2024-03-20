男女都要補腎？飲食、中藥及穴位等5個方法改善

無論是男或女都有必要補腎，去加強免疫能力。（資料圖片）

為何要補腎呢?

中醫所說的腎指的是腎功能系統，其中包含生殖泌尿系統、內分泌系統、免疫系統、腦下垂體及腎上腺軸等，與西醫所說的腎臟功能不一樣。

腎為先天之本，腎的功能是決定人體先天體質強弱、生長發育遲速、臟腑功能盛衰的根本，並具有封藏、貯存精氣的作用。

腎精，可以分作腎陰、腎陽、腎氣幾方面，指的是與生俱來的、有生命的物質，是人體生命活動的基礎的作用，後天飲食吸收的水穀精微，具有營養臟腑組織的作用，亦會儲藏於腎，並根據機體的需要，重新輸送至其他臟腑，成為臟腑功能活動的物質基礎，腎氣是生命力活動的原動力，具有推動人體生長發育、促進人體生殖機能、防禦外邪入侵的作用。

人出生後就向著不同的人生階段前進，讓你處於消耗的狀態，補腎可以强化你的身體，增加儲備的能量，推動生長發育的進程，水液代謝的平衡，免疫功能的盛衰，毛髮亮澤豐盈度，生殖能力等。

甚麼是腎虧?

「腎虧」即腎虛，其中有腎氣虛，腎陰虛，腎精虛，腎陽虛之分，可以同時發生，亦可相互影響，其表現在腎系統所統管的組織、臟器的機能低弱。