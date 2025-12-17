留學前打針 防腦膜炎雙球菌

腦膜炎雙球菌感染可經飛沫或直接接觸呼吸道分泌物傳播，潛伏期介乎2至10天，感染後可引起流行性腦膜炎及腦膜炎雙球菌敗血症。其中以B型為最常見及具高度致病性的菌株，並在歐美、英澳加及亞洲等地流行。

五分一現長期殘疾

腦膜炎雙球菌感染早期症狀常被誤認為感冒，診斷困難。病情可在短短24小時內迅速惡化，由頭痛、發燒、噁心到皮疹、精神錯亂甚至昏迷，如未有及時治療，約半患者會死亡；即使接受抗生素治療，死亡率仍高達10%至15%，有約五分之一康復者會留下長期殘疾，如腦部損傷、聽力受損或截肢等。另有英國研究顯示，腦膜炎雙球菌康復者的智商比同齡人低，亦有約一成兒童感染後會出現嚴重且具致殘性的功能缺損，超過三分之一康復者可能在身體、認知或心理功能方面出現一項或多項障礙，並伴隨記憶力減退與執行功能障礙，對學習及長遠身心發展有深遠影響。

研究指出，由於大專生經常參與酒吧、夜店或派對活動，容易有親密接觸，因此其帶菌率較高，亦容易造成傳播，增加風險。孔繁毅提到，青少年常忽視初期症狀，誤以為是感冒或宿醉，導致延誤就醫，或出現焦慮症、抑鬱症等常見後遺症。

全球個案上升

本港截至今年9月已累計10宗個案，創過去5年單年新高；美國自2021年起病例急劇上升，現已超越疫情前水平，主要流行血清型為Y，其次為B型及C型；英國血清B型個案佔整體83%，2024/25年度確診378宗，較去年上升，死亡率達8.2%；澳洲今年已錄得102宗個案，B型佔整體84%。其他亞洲地區如中國內地、日本及台灣等均有比過去同期攀升。