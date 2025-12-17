留學前打針 防腦膜炎雙球菌

不少港人將子女送往外國留學，近年多個熱門留學地點的腦膜炎雙球菌個案正持續上升，甚至超越疫情前水平。港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，25歲以下青少年的感染風險較高，一旦感染而未治療，死亡率達五成，提醒留學生或外遊人士出發前應先接種相關疫苗。
腦膜炎雙球菌感染可經飛沫或直接接觸呼吸道分泌物傳播，潛伏期介乎2至10天，感染後可引起流行性腦膜炎及腦膜炎雙球菌敗血症。其中以B型為最常見及具高度致病性的菌株，並在歐美、英澳加及亞洲等地流行。
五分一現長期殘疾
腦膜炎雙球菌感染早期症狀常被誤認為感冒，診斷困難。病情可在短短24小時內迅速惡化，由頭痛、發燒、噁心到皮疹、精神錯亂甚至昏迷，如未有及時治療，約半患者會死亡；即使接受抗生素治療，死亡率仍高達10%至15%，有約五分之一康復者會留下長期殘疾，如腦部損傷、聽力受損或截肢等。另有英國研究顯示，腦膜炎雙球菌康復者的智商比同齡人低，亦有約一成兒童感染後會出現嚴重且具致殘性的功能缺損，超過三分之一康復者可能在身體、認知或心理功能方面出現一項或多項障礙，並伴隨記憶力減退與執行功能障礙，對學習及長遠身心發展有深遠影響。
研究指出，由於大專生經常參與酒吧、夜店或派對活動，容易有親密接觸，因此其帶菌率較高，亦容易造成傳播，增加風險。孔繁毅提到，青少年常忽視初期症狀，誤以為是感冒或宿醉，導致延誤就醫，或出現焦慮症、抑鬱症等常見後遺症。
全球個案上升
本港截至今年9月已累計10宗個案，創過去5年單年新高；美國自2021年起病例急劇上升，現已超越疫情前水平，主要流行血清型為Y，其次為B型及C型；英國血清B型個案佔整體83%，2024/25年度確診378宗，較去年上升，死亡率達8.2%；澳洲今年已錄得102宗個案，B型佔整體84%。其他亞洲地區如中國內地、日本及台灣等均有比過去同期攀升。
按目的地建議打針
目前大部分熱門留學地區如英美澳加等地均建議或強制要求學生接種腦膜炎雙球菌疫苗。衛生防護中心最新指引亦建議，長期旅客如留學或工作假期人士，應接種目的地衛生當局建議的腦膜炎雙球菌疫苗。
未來數月即踏入畢業季，年尾亦是節日慶祝活動高峰，孔繁毅擔心，港人子女留學時如未接種相關疫苗，可能面臨防護不足的問題，提醒留學生除了接種ACWY四價疫苗，亦要額外接種B型疫苗才可獲全面防護。
另外市民應保持良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、均衡飲食、恆常運動、充足休息，並避免吸煙及飲酒，經常清潔和消毒常接觸的表面，以減少感染不同疾病的風險。