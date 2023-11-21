留意6個P 腳中風即時求診

中風聽得多，甚麼是「腳中風」？其實腳中風與中風或心肌梗塞成因類似，因為腳部血管栓塞而引起疼痛、麻痺等徵狀。出現腳中風務必爭取黃金6小時，隨快將血塊抽走，否則有可能肌肉壞死而需要截肢！現在先認識其徵狀6個「P」，萬一出事便知道要立即求診。 香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授、外科專科醫生鄭敏樂指出，腳中風即急性的周邊動脈疾病，「常見原因是有血塊流到腳動脈，令腿部血管出現栓塞；其次是本身有慢性的周邊動脈疾病，腳的血管已經收窄，但沒有適當處理，當血流不順暢，血塊積聚，就變成急性腳中風。」

常見忽然劇痛 腳中風的症狀有6個「P」：

Pain疼痛：最常見徵狀之一，患者一邊腳忽然劇痛。

Pallor蒼白：由於血液循環欠佳，受影響部位顯得蒼白。

Perishingly cold極度冰冷：同樣因為缺血，令腿部變冷。

Paresthesia感覺異常：腿部變得麻痺、麻木。

Paralysis癱瘓：腳已經沒有力，像癱瘓了一樣。屬於很後期的徵狀。

Pulseless沒有脈搏：急性腳中風患肢的脈搏與另外一隻腳比較，顯得十分微弱。 鄭敏樂強調患者不一定有齊這6種徵狀，若有懷疑應該立即求診，把握黃金6小時，「若錯過這時間，腿部肌肉可能會壞死，繼而產生毒素，影響心臟和腎臟等器官，造成生命危險。有些長者冬天會長時間蓋著被，不知道已經腳中風，到發現時腳已經出現一圈圈的斑，其實是已經壞死了，需要截肢保命。」 抽走血塊 維持血管暢通 遇到腳中風的患者，外科專科醫生會爭取時間盡快為患者做手術，讓血管回復暢通。最常用的方法是於腹股溝位置開一個小切口，將導管放入血管將血塊抽走。鄭敏樂補充，「若屬慢性周邊動脈疾病患者，同時會做『通波仔』手術，用球囊將收窄位置撐開並置入支架，讓血流回復正常，減低復發風險。值得一提是，若血管收窄位置出現在關節處，便未必可以放支架，此時會採用有藥性的球囊，在撐開血管的同時將藥物黏在血管壁，避免日後再收窄。」及後醫生會找出並處理形成血塊的源頭，例如檢查是否有心房顫動或者血管瘤，再作相應治療。