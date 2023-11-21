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健康
2023-11-21 04:29:54
日報

留意6個P 腳中風即時求診

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留意6個P 腳中風即時求診

留意6個P 腳中風即時求診

中風聽得多，甚麼是「腳中風」？其實腳中風與中風或心肌梗塞成因類似，因為腳部血管栓塞而引起疼痛、麻痺等徵狀。出現腳中風務必爭取黃金6小時，隨快將血塊抽走，否則有可能肌肉壞死而需要截肢！現在先認識其徵狀6個「P」，萬一出事便知道要立即求診。

香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授、外科專科醫生鄭敏樂指出，腳中風即急性的周邊動脈疾病，「常見原因是有血塊流到腳動脈，令腿部血管出現栓塞；其次是本身有慢性的周邊動脈疾病，腳的血管已經收窄，但沒有適當處理，當血流不順暢，血塊積聚，就變成急性腳中風。」

香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授 外科專科醫生 鄭敏樂

鄭敏樂指腳中風須在黃金6小時內處理。

常見忽然劇痛

腳中風的症狀有6個「P」：
Pain疼痛：最常見徵狀之一，患者一邊腳忽然劇痛。
Pallor蒼白：由於血液循環欠佳，受影響部位顯得蒼白。
Perishingly cold極度冰冷：同樣因為缺血，令腿部變冷。
Paresthesia感覺異常：腿部變得麻痺、麻木。
Paralysis癱瘓：腳已經沒有力，像癱瘓了一樣。屬於很後期的徵狀。
Pulseless沒有脈搏：急性腳中風患肢的脈搏與另外一隻腳比較，顯得十分微弱。

鄭敏樂強調患者不一定有齊這6種徵狀，若有懷疑應該立即求診，把握黃金6小時，「若錯過這時間，腿部肌肉可能會壞死，繼而產生毒素，影響心臟和腎臟等器官，造成生命危險。有些長者冬天會長時間蓋著被，不知道已經腳中風，到發現時腳已經出現一圈圈的斑，其實是已經壞死了，需要截肢保命。」

抽走血塊 維持血管暢通

遇到腳中風的患者，外科專科醫生會爭取時間盡快為患者做手術，讓血管回復暢通。最常用的方法是於腹股溝位置開一個小切口，將導管放入血管將血塊抽走。鄭敏樂補充，「若屬慢性周邊動脈疾病患者，同時會做『通波仔』手術，用球囊將收窄位置撐開並置入支架，讓血流回復正常，減低復發風險。值得一提是，若血管收窄位置出現在關節處，便未必可以放支架，此時會採用有藥性的球囊，在撐開血管的同時將藥物黏在血管壁，避免日後再收窄。」及後醫生會找出並處理形成血塊的源頭，例如檢查是否有心房顫動或者血管瘤，再作相應治療。

心房顫動

心房顫動、三高是腳中風的高危因素。

心律或三高問題易致病

血管有血塊形成的原因有二，首先是患者本身有心律不正的問題，例如心房顫動，便容易在心臟形成血塊，並跟隨血液流到腳動脈；其次是血管瘤，例如腹主動脈血管瘤，也可形成血塊並脫落，遊走到腿動脈。鄭敏樂續指，「血管瘤與腿動脈收窄，成因都是三高(高血壓、高膽固醇、高血糖)、吸煙、肥胖等，與一般心血管疾病相同。」

預防腳中風，最好是定期做身體檢查，因為簡單如心電圖、腹部超聲波已可揪出心律不正、腹主動脈瘤的問題並及早處理；而控制三高、戒煙、做運動及控制飲食維持健康體重，亦可減低慢性周邊動脈疾病風險。

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