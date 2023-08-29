畫出我心平台 幫照顧者紓壓

年約70歲的鄺太，自2014年起要全力照顧患上認知障礙症的丈夫。丈夫病情發展至後期出現吞嚥困難，經常將食物含在口中沒有吞食，就寢前鄺太需要強行清理丈夫口腔，過程並不愉快；睡覺時亦會被丈夫弄醒，影響日間精神。患者情況當然值得關注，照顧者的心理健康也不容忽視。
香港理工大學護理學院副院長(研究)及教授、世界衛生組織社區健康服務合作中心總監梁綺雯教授指出，2021年一項調查推算，全港約有112萬名照顧者，他們的生活受到不同程度的影響，「不少研究均顯示照顧者承受極大情緒壓力，抑鬱和焦慮風險比一般人高出數倍。」
需要me time
以腦退化患者的照顧者為例，他們會經常擔心患者迷路走失、不時要面對患者的對抗行為，甚或出現爭拗，令照顧者感到壓力。此外，照顧者因為要長時間貼身照顧患者，不能夠外出、離開患者，於是漸漸與外界失去連繫，當出現困難時，他們不懂或不願意向外求助。梁綺雯續指，「他們會有很大的無力感，也很無奈。其實照顧者很需要一些me time(私人時間)，亦需要家人、鄰居、朋友或專業人士的了解、支援和幫助。」
社群分享畫作
為幫助照顧者紓緩壓力，並可適時作出幫助，理大護理學院研發出專為照顧者而設的手機App——「畫出我心」電子繪畫平台。梁綺雯表示，「繪畫已證實可有效紓緩壓力，減少繪畫者的焦慮和沮喪。而透過手機、平板電腦等電子設備，就可以手指頭隨時隨地畫畫，連畫筆、畫紙都不需要。」此外，「畫出我心」還設有社交功能，讓使用者能夠聊天、分享生活和畫作。「我們會將背景相近的照顧者聯繫起來，形成一個小社群，並邀請『畢業照顧者』作為組長，以過來人身份協助處理照顧者的情緒。」
專業支援團隊
照顧者可透過手機App自我評估情緒狀況(DASS-8自我測試)，若有需要求助，亦可利中App中的支援功能，向所屬的照顧者服務機構留言，或者從常用支援渠道連結，選擇合適的機構求助。梁綺雯稱，「我們亦有由社工、護士、老人科專科醫生組成的專業義工團隊，協助情緒受困擾的照顧者，或轉介他們至所需服務。」
先照顧自己情緒
於早前的先導研究中，發現「畫出我心」電子繪畫平台可讓照顧者使用時感到滿足和有樂趣；能成為釋放情感的渠道；帶來人與人之間的聯繫；幫助抵禦照顧工作中的壓力。部分照顧者更於研究完成後繼續使用該平台。而鄺太也認為繪畫平台可調劑生活，「照顧之路永無止境，需要一些喘息的空間。照顧者保持良好情緒，才能讓被照顧者過得好。」
理大現正招募體弱長者、腦退化患者和殘疾人士的照顧者加入計劃，使用平台8星期；另招募畢業照顧者出任組長，可獲培訓助人技巧。有興趣人士可透過所屬照顧者服務機構Whatspp 5429 8126聯絡理大團隊。