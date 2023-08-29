畫出我心平台 幫照顧者紓壓

年約70歲的鄺太，自2014年起要全力照顧患上認知障礙症的丈夫。丈夫病情發展至後期出現吞嚥困難，經常將食物含在口中沒有吞食，就寢前鄺太需要強行清理丈夫口腔，過程並不愉快；睡覺時亦會被丈夫弄醒，影響日間精神。患者情況當然值得關注，照顧者的心理健康也不容忽視。 香港理工大學護理學院副院長(研究)及教授、世界衛生組織社區健康服務合作中心總監梁綺雯教授指出，2021年一項調查推算，全港約有112萬名照顧者，他們的生活受到不同程度的影響，「不少研究均顯示照顧者承受極大情緒壓力，抑鬱和焦慮風險比一般人高出數倍。」

需要me time 以腦退化患者的照顧者為例，他們會經常擔心患者迷路走失、不時要面對患者的對抗行為，甚或出現爭拗，令照顧者感到壓力。此外，照顧者因為要長時間貼身照顧患者，不能夠外出、離開患者，於是漸漸與外界失去連繫，當出現困難時，他們不懂或不願意向外求助。梁綺雯續指，「他們會有很大的無力感，也很無奈。其實照顧者很需要一些me time(私人時間)，亦需要家人、鄰居、朋友或專業人士的了解、支援和幫助。」 社群分享畫作 為幫助照顧者紓緩壓力，並可適時作出幫助，理大護理學院研發出專為照顧者而設的手機App——「畫出我心」電子繪畫平台。梁綺雯表示，「繪畫已證實可有效紓緩壓力，減少繪畫者的焦慮和沮喪。而透過手機、平板電腦等電子設備，就可以手指頭隨時隨地畫畫，連畫筆、畫紙都不需要。」此外，「畫出我心」還設有社交功能，讓使用者能夠聊天、分享生活和畫作。「我們會將背景相近的照顧者聯繫起來，形成一個小社群，並邀請『畢業照顧者』作為組長，以過來人身份協助處理照顧者的情緒。」