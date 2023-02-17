痔瘡｜痔瘡脫垂推不回 治療傷口小、即日可出院

若長期肛門出力或排便不順，使得肛門管黏膜下層內的靜脈叢曲張形成，就是所謂的痔瘡。

50歲陳先生因工作因素，從年輕時偶有排便不順，肛門口不時會有痔瘡腫大的問題，隨著時間一久，痔瘡腫脹程度愈來愈嚴重，經常伴隨疼痛及灼熱感，需要徒手將突出的痔瘡推回去才能緩解。直到就醫接受微創痔瘡消融手術，術後一天，疼痛感減緩許多，便返家休養，術後兩周原本痔瘡脫垂處，已縮小超過一半以上，陳先生也很快返回工作崗位。

肛門出力或排便不順易導致 痔瘡分 4 等級

台南市立醫院一般外科林威廷醫師指出，若長期肛門出力或排便不順，使得肛門管黏膜下層內的靜脈叢曲張形成，就是所謂的痔瘡。痔瘡又可分為四個等級：第一級：會出血；但排便或用力時，痔核不會脫出。第二級：排便或用力時，痔核會脫出但會自動收回。第三級：排便或用力時，痔核脫出後需用外力才能推回。第四級：脫出後無法用手推回，或推回後站立或走路又會脫出。