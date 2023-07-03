痛到抑鬱！勿輕視疱疹後神經痛

早前新冠病毒感染呈現一個小高峰，而「除罩」後流感、肺炎球菌等感染亦明顯增加。當受到感染免疫力下降，潛藏體內的帶狀疱疹病毒也有可能再度活躍而「生蛇」，過後的疱疹後神經痛也很影響患者生活，可持續多年，甚至痛到失眠、抑鬱。
香港疼痛學會會長黃河山醫生表示，「本港39歲以上成年人中，97%都帶有帶狀疱疹病毒，亦即他們小時候患過水痘而康復後病毒繼續潛藏於體內神經線中，而每3人就有一人有生蛇風險。」帶狀疱疹患者早期會感疲倦、腸胃不適及發燒，然後皮膚出紅疹或水泡，患處有類似觸電、針刺般的疼痛，大約兩周後紅疹和水泡會逐漸凋謝結痂。
可持續數年
生蛇的影響並不止於發病的兩星期，患處的皮疹即使消失，疱疹後神經痛(PHN)亦可持續數月至數年，大大影響患者生活。黃河山續指，「疼痛令患者工作時難以集中注意力，日常生活上可能影響穿衣、洗澡等動作，亦會痛到睡不好；由於不知道何時才能復元，亦令患者感到焦慮、抑鬱。」過往研究指出，PHN影響生活程度達4.5至6.3分(10分滿分)；而年紀愈大，生蛇後出現PHN的比率及持續一年以上的比率都愈高。
用多種止痛藥亦無效
抗病毒藥物阿昔洛韋有效治療帶狀疱疹，加快康復，惟並不能減低PHN的發生率。為緩解疼痛，PHN患者往往需要服用多種不同藥物，但是效果並不理想，多達86%患者不滿意現有藥物治療選項。黃河山分享一個臨床個案，一名八十多歲的伯伯，在16年前左側腰部生蛇，當時沒有接受口服抗病毒藥物治療，而水泡凋謝後，皮膚留下了嚴重火燒般的痛楚，確診為PHN。痛楚嚴重影響生活質素及睡眠，要使用多種藥物止痛，包括神經痛藥物、抗癲癇藥、三環類抗抑鬱藥、類嗎啡止痛藥及局部麻醉膏，惟療效未如理想，多年來亦接受過多次痛症介入治療，如胸椎神經根管阻滯、副脊椎阻滯及肋間神經阻滯。
10年保護力近九成
黃河山指出，帶狀疱疹還可帶來其他嚴重後果，「例如有10%至15%發生於眼部周圍，如果未及時治療，可致視力嚴重受損；而生蛇短期內也會增加中風和心肌梗塞的風險。」
為避免生蛇引致PHN或其他嚴重併發症，可以考慮接種新一代帶狀疱疹疫苗。研究指對於50歲至80歲以上人士，新一代帶狀疱疹疫苗有九成以上保護力避免生蛇；萬一仍然生蛇，亦可有91.2%(50歲或以上)及88.8%(70歲或以上)的PHN預防效果。疫苗的效果持久，10年整體保護力達89%。50歲或以上及免疫力低的19歲或以上高危人士，都可諮詢醫生是否適合接種帶狀疱疹疫苗。