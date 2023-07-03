痛到抑鬱！勿輕視疱疹後神經痛

早前新冠病毒感染呈現一個小高峰，而「除罩」後流感、肺炎球菌等感染亦明顯增加。當受到感染免疫力下降，潛藏體內的帶狀疱疹病毒也有可能再度活躍而「生蛇」，過後的疱疹後神經痛也很影響患者生活，可持續多年，甚至痛到失眠、抑鬱。

香港疼痛學會會長黃河山醫生表示，「本港39歲以上成年人中，97%都帶有帶狀疱疹病毒，亦即他們小時候患過水痘而康復後病毒繼續潛藏於體內神經線中，而每3人就有一人有生蛇風險。」帶狀疱疹患者早期會感疲倦、腸胃不適及發燒，然後皮膚出紅疹或水泡，患處有類似觸電、針刺般的疼痛，大約兩周後紅疹和水泡會逐漸凋謝結痂。

可持續數年

生蛇的影響並不止於發病的兩星期，患處的皮疹即使消失，疱疹後神經痛(PHN)亦可持續數月至數年，大大影響患者生活。黃河山續指，「疼痛令患者工作時難以集中注意力，日常生活上可能影響穿衣、洗澡等動作，亦會痛到睡不好；由於不知道何時才能復元，亦令患者感到焦慮、抑鬱。」過往研究指出，PHN影響生活程度達4.5至6.3分(10分滿分)；而年紀愈大，生蛇後出現PHN的比率及持續一年以上的比率都愈高。