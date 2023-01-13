痺痛｜坐得耐坐得衰 易患梨狀肌綜合症？

有一位OL上班長時間坐著，也沒有運動習慣。而有一次假期行山，行了逾6小時，結果隔天臀部深處非常疼痛，而且痛感延伸至大腿後方，影響走路。原來她平時有翹腳習慣致盆骨錯位，加上突然運動量大增，令梨狀肌痙攣，刺激到坐骨神經，即患上梨狀肌綜合症。

梨狀肌位於兩邊臀部，是臀部其中一塊深層肌肉。註冊脊醫邱凱瑩解釋，「梨狀肌一邊連接著骶骨，另一邊連接大腿骨，所以梨狀肌能輔助穩定髖關節。它同時負責活動髖關節，使大腿可以向外旋轉、延伸等，例如行路、行樓梯都會用到。而梨狀肌主要由S1、S2脊神經線控制。」

可痺痛至小腿

大部分人的坐骨神經線都會在梨狀肌下方經過，當梨狀肌收緊、腫脹，或者發炎，便會很容易刺激或壓迫到坐骨神經線，導致梨狀肌綜合症，引發刺痛、痠或麻痺。而範圍可達臀部、大腿後側、小腿和足部，尤其坐著或蹲下時，疼痛感會特別強。邱凱瑩表示，久坐不動的上班族、坐姿不良、長時間坐在堅硬表面、司機、運動員、長時間走路、長短腳或臀部、髖關節、盆骨曾經受傷的人士，都會較容易出現梨狀肌問題。