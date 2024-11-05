癌症與生活習慣息息相關 8個壞習慣一定要改助減患病風險

癌症是致死的主因之一，近年愈來愈多研究指出，大部分癌症的形成都與日常生活習慣有關，例如環境污染、飲食及吸煙等不良習慣等。其實，癌症的形成是一個漫長的過程，由正常細胞演變成癌細胞可能需時數年至數十年，而保持良好的生活習慣及遠離致癌因素，便可以將患癌的風險大為減低，相反則可能會增加患病的風險。
8個壞習慣
一些看似無害，但實際上可能會增加罹癌風險的8個致癌習慣包括：
- 愛喝燙口的熱湯或茶：世界衛生組織已將超過攝氏65度的熱飲定義為食道癌可能的致癌因子。口腔通常可以容忍的溫度約攝氏60度左右，黏膜被燙傷也可自行修復，但不停反覆傷害就可能會增加細胞異變的機會，因此湯或茶最好先放涼一點才好飲用。
- 使用有疑慮的塑料容器盛載高溫食物：部分塑膠容器在高熱下可能會釋出有害物質，所以應小心選擇容器。
- 經常食用烤焦食物：很多人喜歡焦香美味，但過度烤焦的肉類脂肪和蛋白質則可產生致癌物質，故此應避免食用過度焦黑的食物。
- 睡覺時不關燈：睡時暴露在光線也會增加患甲狀腺癌的風險。
- 口腔清潔不足：近年有研究指口腔內的細菌可能會增加患胰臟癌、大腸癌及口腔癌等風險。
- 過量攝取加工肉製品及紅肉：食用大量加工肉製品及紅肉與大腸癌有很大關係。
- 久坐不動：每日坐著的時間超過6小時會增加多種癌症的風險，故此每坐30分鐘便應起來伸展。
- 攝取過多的甜食及鹽分：經常飲用高糖飲料會增加乳房細胞癌變的風險，而高鹽食物則可能帶來胃癌的威脅。