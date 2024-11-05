癌症與生活習慣息息相關 8個壞習慣一定要改助減患病風險

愛喝燙口的熱湯或茶：世界衛生組織已將超過攝氏65度的熱飲定義為食道癌可能的致癌因子。口腔通常可以容忍的溫度約攝氏60度左右，黏膜被燙傷也可自行修復，但不停反覆傷害就可能會增加細胞異變的機會，因此湯或茶最好先放涼一點才好飲用。