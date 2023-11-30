乳癌｜術前免疫治療 助治愈早期三陰性乳癌

據香港癌症資料統計中心數字，2021年乳癌仍是香港女性最常見癌症，更佔女性癌症28.5%之多。當中「三陰性乳癌」是惡化速度較快、侵襲性較高的乳癌亞型，幸而早期個案現可透過免疫治療加化療作為手術前的治療，增加治愈機會並減低復發風險。

香港乳癌基金會管治委會員副主席、臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，三陰性乳癌即兩種荷爾蒙受體及HER2均呈陰性的乳癌類別，整體存活率及無遠端復發存活期都相對較差。早期患者治療方向以手術為主，近年亦加入術前化療，望可先縮小腫瘤，增加保留乳房的機會；若術前治療能夠令腫瘤達到「病理完全緩解」，即腫瘤消失、找不到癌細胞，患者日後情況亦相對較好。