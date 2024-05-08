免疫+標靶 對抗晚期腎癌

據香港癌症資料統計中心數據，腎癌及其他泌尿器官(膀胱除外)新症數目十年間急增近七成，亦進佔男性常見癌症第七位。過往晚期腎癌患者可選擇單標靶治療或者雙免疫治療，惟效果並不持久，或非所有患者均適合；近年的「免疫標靶聯合治療」則大大提升療效，成為一線治療選擇。 香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，近年個案數目急增原因有二，「其一是愈來愈多人定期做身體檢查，又或因其他問題做掃描而偶然發現腎臟有陰影而發現，這些多屬早期腎癌，亦沒有徵狀；另一原因是本港肥胖人口上升，也有不少人有吸煙習慣，均屬腎癌風險因素。」

一側腰痛要注意 其他腎癌風險因素包括：男性(較女性高2至3倍風險)、高血壓、基因遺傳等。如果腎癌發展至中後期，或出現血尿、一側腰痛(非創傷引致，而休息後也不能康復)、腰側或下背出現腫塊；其他全身性徵狀則與大部分癌症相似，例如疲倦、食慾不振、貧血等。若有懷疑應及早接受檢查，包括尿液和血液檢查、影像檢查，甚至活組織切片檢查等，幫助診斷。 緩解率達七成 在腎癌的治療上，除了腎癌種類、腫瘤分期及特性之外，亦需要留意「預後分期系統(IMDC)」，就病人身體狀況、從診斷到治療的時間、血液中的鈣離子、血紅素、嗜中性白血球及血小板濃度作出評分，評估患者的風險和治療後的狀況，若風險較高，可能需要較強力的治療。 早於2005年，晚期腎癌開始使用標靶治療，惟治療反應率較低，而且療效亦不持久；到2018年，出現了雙免疫治療，能夠提升腫瘤控制效果，適合中至高風險患者，可惜對兩成患者沒有幫助。潘明駿指出，「近年則有免疫標靶聯合治療，結合標靶治療和免疫治療，可助大部分患者控病，成為國際治療指引針對低、中、高風險患者的優先治療方案。」有第三期臨床研究比較標靶治療及免疫標靶聯合治療的效果，發現聯合治療的無惡化存活期中位數可延長超過一倍至23.9個月、惡化或死亡風險減低53%，而且客觀緩解率高近一倍至71.3%。「其中完全緩解(檢查中找不到癌細胞)更達18.3%，令人相當鼓舞。」