化療噁心嘔吐 預防有法

雖然癌症治療推陳出新，但目前化療仍是當中的骨幹，早期患者可減復發風險，晚期則助紓緩症狀。不少患者聽到化療便直接聯想到噁心、嘔吐的副作用，感覺得辛苦，事實上現時已有方法可以預防，在抗癌路上走得更順暢。 由化療引起的噁心和嘔吐(CINV)是導致患者停藥的常見原因，內科腫瘤科專科醫生吳劍邦指，「CINV有分急性和延遲性兩類，前者一般發生於用藥數分鐘至數小時後，多數24小時內緩解；延遲性則為用藥第二至第五天發生，常見於鉑類、環磷醯胺和阿黴素化療，因藥效維持較久。」

影響患者進食 癌症資訊網慈善基金早前訪問了139名過去3年曾接受化療的癌症患者，發現近八成人出現噁心或嘔吐的副作用，50歲以下患者比率更高，情況常見於使用高度致嘔性和中度致嘔性化療藥。而出現症狀的人士中，七成為延遲性CINV。CINV對患者的影響而言，絕大部分認為影響飲食(97%)，其次為日常活動(89%)。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀認為，無法進食會使患者難以維持身體狀況去對抗癌症，也不利往後的治療。同時部分患者對預防CINV認知不足，逾四成人以為CINV無法預防，九成患者不了解預防CINV的藥物。 阻截噁心嘔吐訊號 化療藥引致CINV，是因為會刺激腦部嘔吐中樞，以及腸胃道腸的腸嗜鉻細胞引起反應，藥物有愈高致嘔性、使用愈多種化療藥的聯合方案、化療劑量愈高，便愈容易引起CINV；而年輕、女性患者、有暈車浪經驗都會有較高風險。吳劍邦解釋，「預防CINV，現時有混合三聯方案。5-HT3受體拮抗劑及NK1受體拮抗劑，可針對病理機制去阻截CINV相關訊號，再加上類固醇，以刺激患者食慾。」最近亦有混合5-HT3及NK1受體拮抗劑的二合一藥物，使用上更為方便。

吳劍邦強調，如果在第一化療周期中做好預防CINV工作，更有效降低隨後化療周期的CINV風險，「因為化療毒素會累積，加上首次處理欠佳或致心理影響，令往後噁心感覺更強烈。」

