輔助治療增肺癌存活期

肺癌是本港的頭號癌症殺手，由於早期症狀不明顯，很多患者至晚期才確診。臨床腫瘤科專科醫生施俊健建議，吸煙者及有肺癌家族病史的人士，應定期檢查，及早治療，並配合輔助治療以減低復發機會。 吸煙是肺癌主因 肺癌可分為小細胞及非小細胞，其中非小細胞佔近八成，當中包括鱗狀癌及腺癌，並以腺癌最常見。施俊健強調，至目前為止吸煙仍是肺癌的主因，其他原因亦包括二手煙、吸入化學物質如建築物料及石棉，以及肺癌家族史，都會增加患癌的風險。肺癌最常見的基因突變類型是EGFR，佔所有個案約四至五成，這類病人確診時通常會伴隨轉移，例如腦轉移及骨轉移等，對他們的生活質素造成很大的影響。

發現時已是晚期 由於肺容量大，令初期肺癌難被察覺，細小的腫瘤未必會有症狀，導致較多病人發現時已是晚期或腫瘤已變大。肺癌的症狀包括咳嗽、咳血、氣促及胸口痛等，如果癌細胞出現轉移，就會有骨痛、體重下降及沒有食慾等症狀。 想及早發現肺癌，施俊健建議進行低劑量肺部掃描(Low-Dose CT)，其輻射量低，就算是沒有症狀或初期的肺癌都可以發現得到，醫生亦會針對病人年紀、吸煙習慣及肺癌家族史提供意見。



切除後仍會復發 早期肺癌即指癌細胞仍在肺部內，沒有明顯的擴散及轉移，現時手術是最有效根治的治療方法，如病人不適合做手術，就會考慮電療及化療。施俊健稱，肺癌與其他癌症一樣，就算透過手術切除腫瘤，也有機會復發，因為有些癌細胞可能在未有症狀或未被發現前已經出現微細轉移，在一段時間後翻發。肺癌的復發率視乎發病的期數，期數愈高，復發的機會亦會增加，第一期的復發率約有四至五成；第三期則可能有七至八成機會復發。