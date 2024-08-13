鼻咽癌或致耳鼻喉後遺症

鼻咽癌由於生長於頭部較深入的位置，難以手術處理，主力依靠放射治療(電療)對付腫瘤。但因為頭部功能多且密集，接受放射治療之後或會留有各種各樣的後遺症，患者可以如何處理？ 臨床腫瘤科專科醫生曾偉光表示，鼻咽癌的分期與其他癌症有少許分別，不會計算腫瘤體積，「最初期只影響鼻咽，如侵犯到鼻腔、咽喉等愈多地方期數便愈後；另外，若影響頸淋巴，一般會由頸部最上端慢慢延伸至下方，所以淋巴核腫脹愈大、影響範圍愈低也是愈後期。若到4A期則可能『上腦』、影響眼球後方等周邊器官，4B期才是遠端擴散。」

電療為主 鼻咽癌治療方法主力是電療，曾偉光解釋，「原因有二，一是鼻咽癌對電療的反應很好；二是鼻咽在頭顱骨之下的深入地方，手術難以進行。不同期數都會用到電療，視乎情況會加入化療、免疫治療等。」 電療透過輻射殺死癌細胞，由於腫瘤附近的正常組織也會受輻射傷害，或造成不同的後遺症，並且在治療開始3個月後逐漸浮現。曾偉光續指，「即使是第一期鼻咽癌，基本上由鼻咽到鎖骨整個範圍都要電，只是不同區域電療劑量會有分別，而劑量愈高，出現後遺症風險愈高。亦因為電療範圍大，常見不少耳鼻喉的問題，例如耳窩接受了太高劑量或出現耳鳴、聽覺差，又或慢性中耳炎，會有耳痛、中耳積水問題，或須定期處理。」 易口乾牙骹梗 腮腺也常落在電療的範圍，影響到口水分泌，所以會口乾，尤其較早時期電療未有螺旋刀的時候會乾得較嚴重；牙骹或會纖維化，減少張開口的幅度；再加上吞嚥肌肉也可能受影響，進食可能變得較困難。曾偉光憶述，「曾有患者口部只能張開5毫米，只能吃流質食物；也有患者吞嚥困難，只可插胃喉進食。」另外，皮膚會像曬傷變黑，軟組織、肌肉也可能纖維化而變得「頸梗」。

多伸展減纖維化 這些電療長期後遺症，雖然100個病人可能只有幾個會有，不過患者要有心理準備若出現的話並不能復原，會伴隨一生。至於牙骹梗、頸梗，如果可以在電療引致的髮膚損傷愈合之後，即時開始做一些「物理治療」，盡量張開口、舌頭打轉、轉頸等去伸展相關肌肉，就可避免情況惡化。另外，有需要時噴一些人工唾液到口腔，也可暫時紓緩口乾問題。 做足治療定期檢查 鼻咽癌萬一不幸復發，病情會變得較難處理。如果在鼻咽位置局部復發，再做電療的話後遺症會更加嚴重，手術亦是高難度高風險，所以曾偉光認為最重要是初次發病要做足治療，減低復發風險，「另外，最好可以半年做一次磁力共振掃描，亦要留意有否鼻塞、流鼻血、視覺聽覺變差、淋巴腫大等徵狀，以及早發現及早處理，盡量減少後遺症影響。」