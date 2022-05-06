鼻咽癌多發於東南亞地區，在全球每年逾13萬宗新症中佔了超過七成；而本港的發病率亦達每10萬人有13至24個患者。香港大學醫學院最新研究發現，γδ-T細胞外泌體可用作治療鼻咽癌，若聯合放射治療更可產生協同效應，有望成為鼻咽癌新療法。

港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系涂文偉教授表示，早期的鼻咽癌病徵十分輕微，只有痕癢、疼痛、流鼻血，但一般會以為只是天氣乾燥而忽略，往往腫瘤轉移到頸部淋巴出現腫大，前往求醫才確診，因此大部分個案確診時已是中至晚期。

首選放射治療

治療鼻咽癌，現時的首選方法是放射治療。由於精確度高，可減低對神經、血管和面部結構的影響，相對安全，對早期鼻咽癌的療效相當好，五年存活率達到80%。惟腫瘤幹細胞對於放射治療的抵抗力較強，或造成療效下降、容易復發的問題，對晚期病患尤甚。

延長生存期

γδ-T細胞可由健康人士抽取血液，再於特定的實驗室提取得到，港大研究發現γδ-T細胞外泌體具有抗EB病毒相關腫瘤的活性，鼻咽癌即為其中之一。涂文偉續指，「外泌體是可調控細胞之間訊號傳遞的小細胞外囊泡。在培養皿實驗中，γδ-T細胞外泌體可以透過癌細胞表面的死亡受體，誘導其凋亡。而小鼠實驗發現，γδ-T細胞外泌體亦可以有效控制鼻咽癌腫瘤的生長，並延長生存期。使用γδ-T細胞外泌體100天後，約一半癌症小鼠仍然生存，但沒有使用的對照組別小鼠，約於50天已全部死亡。」

殺滅腫瘤幹細胞

另一方面，鼻咽癌腫瘤幹細胞與復發和轉移有關，又偏偏具有放射抵抗特性，令放射治療療效下降，而晚期患者的腫瘤幹細胞又相對較多，令其預後較差。γδ-T細胞外泌體在這情況下可與放射治療產生協同效應，涂文偉解釋，「如同時使用γδ-T細胞外泌體和放射治療所殺死的腫瘤幹細胞，比單用γδ-T細胞外泌體和單用放射治療所殺死的加起來更多，原因是放射治療會促進鼻咽癌組織吸收γδ-T細胞外泌體，繼而可讓T細胞突破腫瘤對其的抑制，能夠進入『腫瘤微環境』消滅癌細胞。」基於研究結果顯示此聯合療法於鼻咽癌治療具有很大潛力，團隊現正準備開始下一步的臨床研究。