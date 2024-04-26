HER2乳癌新藥 存活期延4倍 團體籲納安全網

乳癌是本港女性最常見的癌症，個案中有兩成屬HER2陽性，因其侵略性高、擴散速度快，導致患者的存活率亦更低。全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳表示，不少患者本屬家庭經濟支柱，但患病後無奈停工，籲政府加快安全網藥物審批，令患者獲得適當治療，重返職場。

五成半為經濟支柱

華人乳癌聯盟為了解HER2患者的事業經濟轉變及重返職場的意向，於上月至本月中旬以問卷調查訪問136人，當中有75%在患癌前屬在職人士，55%更是家庭主要經濟來源。不過患癌後只有四成人仍然在職，有57%改變了工作模式或工作，更有三成半因患癌而辭職。

受訪者辭職的原因包括因治療要經常進出醫院(50%)、希望保留更多時間(44%)及沒有精力工作(42%)等。工作的改變導致他們收入大幅減少，只有17%表示收入不變，而平均收入更少七成。王天鳳指，大部分患者在患癌前都正值盛年，為職業女性，47%表示工作能力被認同，74%指如病情受控，希望可繼續工作。

HER2陽性乳癌

本港乳癌患者的確診中位數為58歲，而最年輕的患者只有不足25歲，其死亡率位居第三，前年共有792名患者離世。HER2陽性乳癌的全寫為人類表皮生長因子受體二型，即指癌細胞表面有過多HER2受體，與荷爾蒙陽性乳癌相比，其癌細胞更具侵略性，亦被認為是入侵性較強、細胞生長及分裂更快，有淋巴結擴散並容易對化療產生抗藥性的一種類型。一旦癌細胞擴散，患者的預後會更差，治療上也相對困難。臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指，擴散性HER2陽性乳癌的治療以藥物為主，初確診或由早期乳癌復發者，一般會採用單/雙標靶藥物及化療組合治療，其無惡化存活期的中位數可達18.7個月。如一線治療無效，便會使用二線治療，ADC抗癌藥。

ADC抗癌藥

ADC抗癌藥即抗體藥物結合體，標靶藥及化療藥二合為一，標靶藥用於追蹤HER2陽性癌細胞，化療藥物則負責殺死癌細胞。第一代的ADC藥物，雖較標靶及化療組合更為理想，但其無惡化中位數亦只有7至9個月。而近年ADC藥物取得突破，最新一代採用不同化療藥物及內藏化療藥物較多，亦有連鎖抗腫瘤作用，療效進一步提升。過去一項研究更發現，新一代ADC藥物的無惡化存活期可達28.8個月，較首代延長4倍。美國國家綜合癌症網絡及歐洲腫瘤學學會已將新一代ADC藥物列入擴散性HER2陽性乳癌的治療指引中。