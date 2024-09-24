發惡夢是好事嗎？ 腦退化風險倍增

你試過從惡夢中驚醒過來嗎？有研究發現，若踏入中年後經常發惡夢，認知功能減退的風險會較高，而年長人士時常也被惡夢來襲，患腦退化的風險也會較高。

這項由英國伯明翰大學進行的研究，邀請了兩組人士參與，包括605名年齡介35至64歲的中年人士，另一組則為逾2,200名年過65歲的長者，分別平均追蹤9年及5年。所有參加者在加入前都需要填寫有關認知能力、睡眠及發夢情況的問題，並在跟進期間接受更多認知功能的測試，以了解他們的工作記憶、喚起記憶、邏輯、運算時間及言語流利程度等變化。