發惡夢是好事嗎？ 腦退化風險倍增

你試過從惡夢中驚醒過來嗎？有研究發現，若踏入中年後經常發惡夢，認知功能減退的風險會較高，而年長人士時常也被惡夢來襲，患腦退化的風險也會較高。
這項由英國伯明翰大學進行的研究，邀請了兩組人士參與，包括605名年齡介35至64歲的中年人士，另一組則為逾2,200名年過65歲的長者，分別平均追蹤9年及5年。所有參加者在加入前都需要填寫有關認知能力、睡眠及發夢情況的問題，並在跟進期間接受更多認知功能的測試，以了解他們的工作記憶、喚起記憶、邏輯、運算時間及言語流利程度等變化。
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認知衰退風險增
結果發現，中年人士若經常發惡夢，出現認知功能衰退的風險會高4倍，而長者如常常發惡夢則更易患腦退化，風險是沒有惡夢問題長者的兩倍；尤其是每星期也發惡夢的年長男性，患腦退化的風險更會飈升五倍。有關研究已刊載於《eClinicalMedicine》。
發惡夢｜經常發惡夢 柏金遜症先兆？
妨礙大腦修復
研究人員認為，雖然惡夢的出現很多時也與心理或壓力等有關，但今次研究反映問題或許是腦神經退化產生的症狀，甚至可作為評估腦退化的指標之一。專家指，經常惡夢會影響睡眠質素，妨礙大腦在睡眠期間的活動和修復，對腦神經絕對是有害無益。