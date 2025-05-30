發病率飆升 炎症性腸病須提防

炎症性腸病是伴隨患者終身的腸道炎症，中大醫學院與加拿大卡爾加里大學領導的研究發現，本港炎症性腸病新症數字過去30年間上升了30倍，並估計2014至2034年患病率上升150%，相關醫療開支每年將逾4億港元。團隊希望有關研究可助本港衛生部門及早制訂預防和診治政策。 中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟教授表示，炎症性腸病分克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩類，「患者多於20至40歲發病，除腸道發炎、腹痛、腹瀉等之外，部分患者還會有眼睛紅腫、皮膚出紅疹、關節炎等問題；情況嚴重或引致腸道狹窄、腸道浸透或瘺管、增加結腸癌風險，甚至需要切除部分壞死的腸道。」

分4個階段 中大醫學院是次大型流行病學研究，分析了過去100年、超過80個地區的五百多項研究數據，發現炎症性腸病的增加有4個可預測的階段：

階段1：病症仍屬罕見，僅有零星個案，多屬低收入地區，發病率及患病率處於低水平。

階段2：發病率加速，隨地區工業化和生活方式轉變，新症數目上升，香港正處於此階段。

階段3：新症增長放緩，但因死亡率低，患病率持續上升，常見於歐美國家。

階段4：患病率趨穩定，新症個案與相關死亡個案數目接近，預計2045年將有高收入地區達到此階段。 患病率升150% 就本港情況，研究發現2000年後炎症性腸病發病率加速，由之前每10萬人有0.1宗新症增至3宗，足足上升30倍；並預測至2034年，患病率亦上升1.5倍至0.1%人口患病，即每千人將有1人患上炎症性腸病。黃秀娟續指，「香港是全球最長壽地區，屆時醫療系統將需要照顧年長且病情更複雜的患者。」現時每名患者的年度醫療費用約55,000港元，估計到時全年炎症性腸病醫療開支超過4億港元，當中包括住院、影像檢查、藥物如免疫抑制劑及生物製劑等。



城市化致腸道微生態改變 中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣醫生指，炎症性腸病源於有易感基因人士受到外在環境影響，令腸道微生態出現變化而發病，「例如城市化及人口增長令生活環境和衛生情況改變、飲食上攝取更多肉類、加工食品，以及食物添加劑都有關係。」 為應對炎症性腸病的醫療負擔，團隊認為及早診斷及預防都十分重要。早前MagIC開發出非入侵性炎症性腸病風險檢測包，靈敏度和準確度均逾九成，將於2027年推出，希望早診斷早治療可減醫療開支。麥詠欣續指，「改變環境因素是預防方法之一，自幼調整腸道微生態、非必要時避免使用抗生素、減少吸煙、減少進食加工食品，都可減低相關風險。」團隊亦希望政策制訂者可與醫護人員合作，推廣預防策略，減輕社會及經濟負擔。