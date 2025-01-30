白蘿蔔功效｜營養包括蘿蔔硫素膳食纖維 抗腫瘤潤腸排便

冬天是白蘿蔔當造的季節，清甜又多汁，價錢更是經濟實惠，新年更是食蘿蔔的日子。坊間更有「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」的講法，就知道白蘿蔔有益健康，因為它不但提供身體所需的多種營養，更有助消化防肥胖等效用。

膳食纖維：白蘿蔔不但含水量高，亦有膳食纖維，有助潤腸排便，幫助穩定血糖及膽固醇水平。100克白蘿蔔裡大約0.9克非水溶性膳食纖維和 0.5克水溶性膳食纖維。

，幫助抗衰老和緩減免疫功能下降，它亦是合成膠原蛋白的重要成分，對維持皮膚健康很重要。

消化酵素：白蘿蔔含有三種消化酶，分別是分解澱粉的澱粉酶、分解蛋白質的蛋白酶和分解脂質的脂肪酶，尤其適合過年時吃得太帶造成的滯膩。

消化酵素：白蘿蔔含有三種消化酶，分別是分解澱粉的澱粉酶、分解蛋白質的蛋白酶和分解脂質的脂肪酶，尤其適合過年時吃得太帶造成的滯膩。

消化酵素：白蘿蔔含有三種消化酶，分別是分解澱粉的澱粉酶、分解蛋白質的蛋白酶和分解脂質的脂肪酶，尤其適合過年時吃得太帶造成的滯膩。

蘿蔔硫素：白蘿蔔中產生辛辣味道的蘿蔔硫素，是一種強效及持久的抗氧化物，具有顯著的抗菌作用，可預防食物中毒，兼具有預防血栓和抗腫瘤等作用。

蘿蔔硫素：白蘿蔔中產生辛辣味道的蘿蔔硫素，是一種強效及持久的抗氧化物，具有顯著的抗菌作用，可預防食物中毒，兼具有預防血栓和抗腫瘤等作用。

蘿蔔硫素：白蘿蔔中產生辛辣味道的蘿蔔硫素，是一種強效及持久的抗氧化物，具有顯著的抗菌作用，可預防食物中毒，兼具有預防血栓和抗腫瘤等作用。

生吃熟吃皆可

白蘿蔔生吃熟吃皆可，除了過年吃的蘿蔔糕，用來煮湯或輕炒，都十分適合，例如可以將白蘿蔔切成幼絲，加入沙律或製成涼拌菜式。小編就最愛買些鯪魚肉，用薑米煎香後放入切成條的白蘿蔔，是一款簡單又充滿家的味道的菜式。

不過，由於白蘿蔔含豐富的消化酶，空腹生吃會引發不適，所以宜避免。而且蘿蔔屬寒涼蔬菜，陰盛偏寒體質、脾胃虛寒者或患有腸胃病者，不宜多食。