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健康
2024-08-23 16:19:00

白露意思是甚麼？習俗及禁忌一文睇清（附養生方法）

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白露是甚麼意思？有甚麼禁忌？

白露是甚麼意思？有甚麼禁忌？

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廿四節氣中的「白露」2024年日子是西曆是9月7日。白露的意思、習俗及禁忌是甚麼？一早一晚天氣開始轉涼，日常有甚麼要注意？而有甚麼食物適合此時進補？下文就為大家講清楚。

白露意思？

白露是秋天的氣節之一，太陽位於黃經165度，天氣漸轉清涼。日照時間較短，夜間溫度下降較快，令水氣開始凝聚，早上會於草地、葉片上出現露珠，因而稱為「白露」。

白露有哪些習俗？

古時的人認為，白露前後出現的露水是養生佳品，有傳收集這些露水之後煲過後飲用，有延年益壽的功效，所以不少人有「收清露」的儀式。另外，白露的露水還有淨化、擋煞的作用，如果白露出現於農曆七月的話，還可以在家門前灑一些露水以作淨化。

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廿四節氣｜白露習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜白露習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜白露習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜白露習俗及養生方法（am730製圖）

白露禁忌？

這半個月的時間，有說生肖屬鼠、兔、馬、雞的人士要慎防消化系統的毛病，而屬蛇、虎出門也要小心安全，遠離感冒中的人，免受感染。

而一般人要注意的則與氣候相關，由於天氣轉涼，穿衣不宜過度外露，以免著涼；晚上睡覺避免開大冷氣、不蓋被，以免晚間發冷、寒氣進入筋骨，造成痠痛、流鼻水等問題。日常應轉喝常溫水或暖水，喝冰水易致頭暈發冷。運動方面，因天地之氣開始收斂，運動太過劇烈會容易產生氣結，堵塞穴道形成疾病。

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太極拳

秋季不宜劇烈運動，耍太極拳是不俗選擇。

白露如何養生？應該吃甚麼？

飲食應以健脾潤燥為主，可多吃性平、味甘或溫甘的食物。預防秋燥，可以吃鴨肉、梨、葡萄等作溫補，部分地區還會吃「十樣白」，即十種名稱有「白」字的中草藥，例如白朮、白蓮子、白扁豆等，用來煲烏雞湯或者燉鴨，可起祛風補身的功效。而國內不同地區，此時亦有吃龍眼、吃鰻魚、釀製白露米酒等習俗。

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6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)
烏雞湯

用白山藥等藥材去煲烏雞湯，可祛風補身。

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