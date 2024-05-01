皮膚易敏感一出汗就濕疹　係咪盡量避免做運動？

運動對濕疹患者有正面作用

其實運動和濕疹兩者並非互相對立，反而恆常運動如跑步、行山、游泳等能令身體釋出「快樂荷爾蒙」多巴胺，有助紓緩患者的困擾情緒，適當解壓和減低抑鬱，對病情有正面影響。另外在中醫角度認為，運動排汗是身體排走濕氣的行為，運動令身體行氣活血，有利汗腹的排濕機能。基本只要在減汗、降溫、保濕3方面入手，在運動前作做足措施，濕疹人士也能享受運動的益處。