皮膚科醫生不足 白蝕症、銀屑病病人組織籲增撥資源 降低用藥門檻

白蝕症與銀屑病均為慢性自體免疫疾病，不但引起患者身體上的不適，也因外觀而承受心理與社交壓力。病人組織銀屑護關會與告白會促請政府正視患者的困境，增加有關醫療資源支援，同時減輕醫護人員與患者的壓力。

白蝕症可致社交孤立 皮膚科專科醫生劉顏銘指，白蝕症患者皮膚局部色素細胞受損或被破壞，導致出現不規則的白色斑塊，估計香港約有35,000至70,000名患者。「白斑令患者面臨嚴重心理困擾，包括焦慮、抑鬱、自卑，甚至可能導致社交孤立。」 白蝕症新治療有蘆可替尼(Ruxolitinib)乳膏，屬外用JAK抑制劑，能針對性阻斷導致黑色素細胞破壞的細胞訊號通路，從而恢復色素。

銀屑病或影響關節 銀屑病因皮膚細胞過度增生，導致出現紅色斑塊，覆蓋著銀白色鱗屑，令患者感到瘙癢、疼痛和皮膚脫屑，估計香港有超過20,000名患者。皮膚科專科醫生胡惠福表示，「銀屑病除皮膚問題外，更與多種健康問題共存，例如銀屑病關節炎、心血管疾病、糖尿病等，延遲治療關節炎可導致關節永久變形，因此及早診斷和治療對患者至關重要。」 生物製劑和口服小分子藥物為中重度銀屑病患者帶來曙光，生物製劑IL-17、IL-23、TNF-α及TYK2抑制劑等，可有效控病及改善患者生活質素。

籲增醫療資源 患者人數眾多，惟公營醫療皮膚科專科醫生人手不足，香港每10萬人口中僅有約0.27位皮膚科醫生，衛生署社會衛生服務部亦只有少於9名皮膚病及性病專科醫生，以致新症輪候時間可長達2年8個月。此外，新型藥物在政府皮膚科也不輕易處方，甚至未能提供。 病人組織告白會及銀屑護關會促請政府解決皮膚科專科醫生人手不足問題，並加快新型藥物納入公營醫療系統，以及降低用藥門檻；同時加強公私營合作；以及增加公眾教育，減少誤會和歧視。