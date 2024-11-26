皺紋位置丨頭部兩處出現 或跟心臟病有關（am730製圖）

皺紋位置或與心臟病有關？英國經典電視喜劇《Mr. Bean》裡面，戇豆先生臉部表情抵死，尤其是「戚眉戚眼」時額頭上的「火車軌」，令戇豆先生的精彩顏藝更為惹笑。但大家又有否想過，這種隨年齡老化而出現，尤其平常的抬頭紋，跟患心血管疾病有密切關係？

皺紋位置｜抬頭紋反映動脈粥樣硬化 歐洲心臟學會在2018年度會議上，一項由法國圖魯茲大學(Université de Toulouse)的觀察性研究發現，抬頭紋愈多愈深的長者，較完全沒有抬頭紋的人，患心血管疾病的死亡風險高出近10倍。研究人員估計這些人較易出現動脈積聚血脂斑塊，導致血管阻塞和硬化，增加罹患心血管病風險；而額頭上布滿幼細血管，額頭上的皺紋可視為血管中脂肪積聚的呈現，可說是動脈粥樣硬化的生物指標。 年紀大血管硬綠色地中海飲食助減動脈硬化風險

皺紋位置｜耳垂有摺皺 易有冠心病 除了抬頭紋，外國早年亦有觀察性研究發現，40歲以下心臟病患者，高達八成人的耳垂位置如果出現「對角線耳垂摺線」，而且摺線愈深愈明顯，並且兩邊耳垂皆有，患冠心病風險愈高。所謂「對角線耳垂摺線」(diagonal ear lobe crease，DELC)，是指橫跨耳垂出現一條深刻斜線皺摺，其中單邊、不明顯的患病風險相對輕微。對於出現DELC，研究人員解釋是基於耳垂內血管彈性組織退化有關，這種微血管變化也是冠心病的特徵。故排除遺傳因素，建議年輕人士如發現雙耳垂出現DELC，應盡早求醫檢查身體。 做好防曬預防皮膚老化/皮膚癌