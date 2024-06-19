眼光光等天光？！中醫師拆解3大失眠誤解 從此有覺好瞓

睡覺，絕對稱得上大家的例行公事之一。然而，對於香港大多上班族而言，不但要面對工作壓力，更需要承擔其他生活壓力，如結婚﹑供樓等。即使在最放鬆的睡眠時間，都會因為腦海內不斷回想各種煩惱，經常於睡眠時間輾轉反側難以入睡！坊間有不少助眠偏方以及對失眠的誤解，余仁生中醫醫療中心註冊中醫師顏春英現身說法，為大家拆解3大誤解！

誤解一︰ 睡前做運動能助眠？

中醫角度而言，對於體質較虛的人士，睡前過度的運動並不會幫助入睡，反而會影響睡眠質素。另外，思慮過度、工作或者家庭壓力大，都會出現心神不安、陰陽失調，容易引致失眠。

誤解二︰ 睡眠時間短因為年紀大？

中醫指出，長者睡眠質素變差，同樣會影響精神、胃口，亦有機會造成四肢無力、記性力衰退等情況出現。

誤解三︰午睡補眠能夠提神？

晚上睡眠不足，導致精神差，唯有依賴午睡補一補眠。只依賴午睡絕對是治標不治本的提神方法，最重要是晚上睡得好！從中醫角度來說，陽氣旺盛便會精神爽利；陰氣旺盛就容易有睡意，因此陽虛體質的人會容易感到困倦。

中醫角度天然靈芝配方 有助舒壓安眠

顏醫師指出，紫靈芝性平味甘，歸心、肺、肝、腎經。取其補氣安神，寧心益胃之功效，用於治療心神不寧、失眠、驚悸等證，有效改善睡眠。若然同時配合赤芝及孢子食用，提升睡眠質素的效果會更理想，因赤芝及孢子中含有豐富的靈芝多醣及三萜類等物質，可以輔助紫靈芝發揮功效，達到兼顧心肝肺腎，而且提高免疫力。在眾多靈芝中，紫芝及赤芝均被記載在「中國藥典」中，功效備受肯定 。特別適合生活或工作壓力大而難以入睡、淺睡易醒及過早起床的都市人食用，而且天然中藥材，亦不會對身體造成依賴性。