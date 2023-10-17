眼睛疲勞舒緩｜在家工作易患電腦視覺症候群？ 6招護眼方法對抗電腦眼

不少人日日在家對住電腦工作，你有否出現「電腦眼」？美國眼科協會指出，連續緊盯電腦、平板、手機、遊戲機等電子設備螢幕，會讓眼睛疲勞，視力出現問題簡稱為電腦眼的「電腦視覺綜合症」，產生眼睛紅熱、痕癢及有異物感等症狀。
電腦眼5個常見症狀
電腦眼有5個常見症狀，包括視力模糊不清甚至複視；眼部周圍因為長時間固定在近距離物件，而令肌肉出現疲勞和失去調節功能；並可能因為過於專注，導致眨眼次數減少而出現乾澀和痕癢；亦會因為眼睛與肩頸肌肉緊繃而引起頭痛；而過於長時間維持同一姿勢則更可引起肌肉關節痛，姿勢不佳時問題尤甚。
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6個護眼方法
電腦眼的症狀多屬暫時性，但若置之不理就可能會損害眼睛健康。今次小編就同大家分享6個護眼原則，幫助減輕眼睛過勞。
6個護眼方法
- 避免長時間不間斷用眼，每隔30分鐘便要休息數分鐘，或美國眼科協會提出的「20－20－20」法則，即每20分鐘、看看20英呎(約等於6.1米)之外的物體約20秒。
- 與電視最好保持約3米的距離，電子螢幕則應與眼睛相距50至70厘米、手機則為30至40厘米，視線宜保持同一水平或略低的高度。
- 定期接受眼睛及視力檢查。
- 覺得眼乾時可熱敷及按摩眼部，讓肌肉放鬆、消除眼睛不適。
- 多出外活動或望出窗外，借遠距離的眺望減少眼睛肌肉的疲勞感。
- 睡前不要用電子螢幕，以免妨礙睡眠。