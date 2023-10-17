眼睛疲勞舒緩｜在家工作易患電腦視覺症候群？ 6招護眼方法對抗電腦眼

不少人日日在家對住電腦工作，你有否出現「電腦眼」？美國眼科協會指出，連續緊盯電腦、平板、手機、遊戲機等電子設備螢幕，會讓眼睛疲勞，視力出現問題簡稱為電腦眼的「電腦視覺綜合症」，產生眼睛紅熱、痕癢及有異物感等症狀。

電腦眼 5 個常見症狀

電腦眼有5個常見症狀，包括視力模糊不清甚至複視；眼部周圍因為長時間固定在近距離物件，而令肌肉出現疲勞和失去調節功能；並可能因為過於專注，導致眨眼次數減少而出現乾澀和痕癢；亦會因為眼睛與肩頸肌肉緊繃而引起頭痛；而過於長時間維持同一姿勢則更可引起肌肉關節痛，姿勢不佳時問題尤甚。