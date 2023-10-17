熱門搜尋:
比利時布魯塞爾槍擊案 消委會 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-17 13:00:00

眼睛疲勞舒緩｜在家工作易患電腦視覺症候群？ 6招護眼方法對抗電腦眼

分享：
眼睛疲勞

不少人日日在家對住電腦工作，你有否出現「電腦眼」？美國眼科協會指出，連續緊盯電腦、平板、手機、遊戲機等電子設備螢幕，會讓眼睛疲勞，視力出現問題簡稱為電腦眼的「電腦視覺綜合症」，產生眼睛紅熱、痕癢及有異物感等症狀。

電腦眼5個常見症狀

電腦眼有5個常見症狀，包括視力模糊不清甚至複視；眼部周圍因為長時間固定在近距離物件，而令肌肉出現疲勞和失去調節功能；並可能因為過於專注，導致眨眼次數減少而出現乾澀和痕癢；亦會因為眼睛與肩頸肌肉緊繃而引起頭痛；而過於長時間維持同一姿勢則更可引起肌肉關節痛，姿勢不佳時問題尤甚。

頭痛 複視

6個護眼方法

電腦眼的症狀多屬暫時性，但若置之不理就可能會損害眼睛健康。今次小編就同大家分享6個護眼原則，幫助減輕眼睛過勞。

視力檢查 放鬆

6個護眼方法

  • 避免長時間不間斷用眼，每隔30分鐘便要休息數分鐘，或美國眼科協會提出的「202020」法則，即每20分鐘、看看20英呎(約等於6.1)之外的物體約20秒。
  • 與電視最好保持約3米的距離，電子螢幕則應與眼睛相距5070厘米、手機則為3040厘米，視線宜保持同一水平或略低的高度。
  • 定期接受眼睛及視力檢查。
  • 覺得眼乾時可熱敷及按摩眼部，讓肌肉放鬆、消除眼睛不適。
  • 多出外活動或望出窗外，借遠距離的眺望減少眼睛肌肉的疲勞感。
  • 睡前不要用電子螢幕，以免妨礙睡眠。
護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法 護眼6大方法
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受