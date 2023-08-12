眼腫｜成日瞓醒就眼腫？！拆解眼腫成因+ 極速消腫方法

不少人起床時便會伴隨着眼腫的問題，雖然屬於偶爾及暫時性，但對於日常生活亦有一定程度的影響。以後就拆解眼腫成因，同時附上極速消腫方法，讓大家可以及時處理眼腫問題！

眼腫成因｜不良作息習慣 長時間使用雙眼、熬夜等都會引起各種眼部問題，不但會使雙眼模糊，還會出現紅血絲、浮腫等，而不良的睡姿亦會令眼睛浮腫，長時間趴着睡覺或枕頭過低都有機會造成眼部血液迴流，因此經常一覺睡醒後就有眼腫問題。

眼腫成因｜不良飲食習慣 不少人都喜愛進食雞煲、火鍋等作為晚餐，但這些料理的鹽分一般較高，如果我們在晚餐時攝取過多鹽分，這些鹽分會令體內水份積聚，當水份無法及時排出時，眼睛便會出現浮腫。 眼腫成因｜睡前哭泣 若果在晚上或睡前哭泣，通常都會導致睡醒後眼睛又紅又腫，不過這些眼腫問題通常都是短暫性的，簡單熱敷來加快眼部血液循環便可幫助消腫。

眼腫成因｜睡前喝水過多 睡前喝水過多會令身體未必可以及時排出水份，因而令眼睛在睡醒後出現浮腫問題，因此只要減少睡前喝水的份量便可解決眼腫問題。 眼腫成因｜身體疾病 大部份眼睛浮腫都屬於偶然及暫時性，但如果腎臟出現問題時，便有機會經常出現眼部浮腫問題，因此如果眼睛長期處於浮腫狀態的話，建議盡快求醫處理。

極速消腫｜冷敷 針對暫時性的眼腫問題，可以通過冰敷來令局部血管收縮，從而消除腫脹。建議用雪過的匙羹或用毛巾包裹冰塊，冰敷在腫脹位置約3分鐘左右，再按腫脹程度來決定冷敷數次即可消除腫脹。 極速消腫｜熱敷 如果眼腫情況久久不退，可以使用熱毛巾、熱水袋等熱敷，通過促進血液循環來消除眼腫問題。不過需要注意眼腫問題要在非感染性疾病的前提下才可以使用熱敷，以避免造成病毒感染。