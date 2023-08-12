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2023-08-12 10:00:00

眼腫｜成日瞓醒就眼腫？！拆解眼腫成因+極速消腫方法

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眼腫｜成日瞓醒就眼腫？！拆解眼腫成因+ 極速消腫方法

眼腫｜成日瞓醒就眼腫？！拆解眼腫成因+ 極速消腫方法

不少人起床時便會伴隨着眼腫的問題，雖然屬於偶爾及暫時性，但對於日常生活亦有一定程度的影響。以後就拆解眼腫成因，同時附上極速消腫方法，讓大家可以及時處理眼腫問題！

眼腫成因｜不良作息習慣 

長時間使用雙眼、熬夜等都會引起各種眼部問題，不但會使雙眼模糊，還會出現紅血絲、浮腫等，而不良的睡姿亦會令眼睛浮腫，長時間趴着睡覺或枕頭過低都有機會造成眼部血液迴流，因此經常一覺睡醒後就有眼腫問題。

長期或近距離使用電子產品有機會導致用眼過度，從而引起眼腫問題。 熬夜同樣會引起眼腫問題，即使之後補眠亦未必會及時消腫。 不良的睡姿同樣會造成眼腫問題。

眼腫成因｜不良飲食習慣 

不少人都喜愛進食雞煲、火鍋等作為晚餐，但這些料理的鹽分一般較高，如果我們在晚餐時攝取過多鹽分，這些鹽分會令體內水份積聚，當水份無法及時排出時，眼睛便會出現浮腫。

眼腫成因｜睡前哭泣 

若果在晚上或睡前哭泣，通常都會導致睡醒後眼睛又紅又腫，不過這些眼腫問題通常都是短暫性的，簡單熱敷來加快眼部血液循環便可幫助消腫。

火鍋、雞煲等重鹽分的食物容易引起翌日眼腫。 建議晚餐應該以清淡的料理為主。 睡前哭泣同樣會令翌日眼腫。

眼腫成因｜睡前喝水過多 

睡前喝水過多會令身體未必可以及時排出水份，因而令眼睛在睡醒後出現浮腫問題，因此只要減少睡前喝水的份量便可解決眼腫問題。

眼腫成因｜身體疾病 

大部份眼睛浮腫都屬於偶然及暫時性，但如果腎臟出現問題時，便有機會經常出現眼部浮腫問題，因此如果眼睛長期處於浮腫狀態的話，建議盡快求醫處理。

不少人都有在睡前飲水，補充水份的習慣。 應該注意睡前的飲水份量，以防翌日眼腫問題。 如果眼部長期浮腫，有機會是身體出現問題，需要盡快求醫處理。

極速消腫｜冷敷 

針對暫時性的眼腫問題，可以通過冰敷來令局部血管收縮，從而消除腫脹。建議用雪過的匙羹或用毛巾包裹冰塊，冰敷在腫脹位置約3分鐘左右，再按腫脹程度來決定冷敷數次即可消除腫脹。

極速消腫｜熱敷 

如果眼腫情況久久不退，可以使用熱毛巾、熱水袋等熱敷，通過促進血液循環來消除眼腫問題。不過需要注意眼腫問題要在非感染性疾病的前提下才可以使用熱敷，以避免造成病毒感染。

不應直接使用冰塊敷在患處，而是應該用毛巾包裹好冰塊後才使用。 將匙羹放在冰格雪凍後冷敷亦有一定幫助。 熱敷可以促進血液循環，對舒緩眼腫有一定的幫助。

極速消腫｜按摩 

起床時如果發現有眼腫問題，可以在進行護膚程序時，配合眼霜、面霜等護膚品進行按摩，用指腹從眼角至眼尾輕柔點按即可舒緩眼腫問題。

極速消腫｜黑咖啡

如果屬於不良飲食習慣所導致的眼腫，可以在起床後飲一杯黑咖啡，不但可以消除眼腫問題，面部浮腫問題亦可以得到緩解。

使用帶按摩頭的眼霜可以幫助消除眼腫。 可以做護膚時順道按摩雙眼。 飲用黑咖啡可以幫助消除水腫及眼睛浮腫。
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