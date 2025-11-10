隨著風季過後，雖然不再受到風吹雨打的困擾，但猛烈的陽光卻讓人難以招架。陽光中的紫外線不僅會傷害皮膚，對眼睛的影響同樣不容忽視。眼科專科醫生何俊浩指，「紫外線對眼睛影響很大，一旦傷及晶狀體或黃斑點，有可能會有致盲的風險。即使在陰天或車內開車，也必須做好眼睛的防護，因為陰天依然存在紫外線，並且可以穿過玻璃，對眼睛造成影響。」 恐視力永久損傷 何俊浩解釋，紫外線可對眼睛的多個組織造成傷害。「雖然紫外光在肉眼上看不到，但卻能對眼睛造成直接的損害。」例如，長期暴露於陽光下可能導致眼角膜發炎和白內障的形成。他指出，直視太陽或強烈的紫外線，會對眼睛的黃斑區造成損害，這可能導致視力瞬間下降，甚至長期損傷。「在日蝕期間若直接觀看太陽，紫外線直接聚焦於眼睛的黃斑區，後果可能非常嚴重，視力受損後未必能完全恢復。」



4症狀須求醫 何俊浩表示，如果眼睛真的受到紫外線的傷害，患者通常會在暴露後的30分鐘至幾小時內出現症狀。症狀包括眼睛流淚、紅腫和畏光，視力也可能下降。「如果出現這些情況，應立即求醫，醫生會評估眼睛的受損程度並提供合適的治療。」 2類人最高危 某些人群特別容易受到紫外線的影響。何俊浩表示，「以往我們常說農民和漁民容易受到紫外線的傷害，但現在戶外活動的愛好者，如釣魚者和滑雪者同樣需要特別留意。」他指出，滑雪時雪地的白色反光會加強紫外線的暴露，增加紫外線傷害的風險。 何俊浩指出，「在工地進行焊接等作業時，所產生的強烈光線可能對視力造成損害。若未佩戴面罩及護目鏡，切勿直視焊接過程。」他提醒，工作期間若未妥善保護眼睛，亦可能暴露於紫外線之下，導致眼部健康受損。

