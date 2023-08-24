眼鏡｜防藍光鏡片 護眼不及預期

防藍光鏡片 護眼不及預期

每日長時間對著電腦和手機，令眼睛容易疲倦及乾澀。近年市面有抗藍光鏡片，聲稱可以減低電子屏幕對眼睛的傷害。最新研究認為，在眼鏡加添藍光過濾功能，似乎未能緩解使用電子產生造成的眼睛過勞，亦無法保護視網膜或幫助入睡。

防藍光鏡片有用嗎？ 該項研究由非牟利的國際專家協作組織進行，共分析了來自6個國家共17份研究文獻，目的是確認防藍光鏡片對眼睛健康是否有益處。結果發現，縱使相關產品的推售聲稱可以減少與電子設備使用相關的眼睛疲勞，以及可改善睡眠質素和保護視網膜免受藍光引起損傷，但實際上使用該類鏡片並沒有帶來明顯的幫助，因此不支持使用抗藍光鏡片。研究已於《Cochrane Database of Systematic Reviews》公布。

防藍光鏡片｜過濾量只及自然光千分一 研究人員指出，目前的分析不見得使用藍光過濾鏡片，可減少使用電子產品的視力疲勞，但長遠對眼睛健康的影響則需要更長久的觀察。他們又指藍光過濾鏡片只能過濾電子產品釋放的10%至25%藍光，只及自然光線中的千分之一，對於杜絕藍光接觸眼睛效用有限。