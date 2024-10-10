睡眠足夠很重要 3種瞓覺壞習慣影響心理健康 增加焦慮感

不少人晚晚寧願煲劇或打機，都捨不得早早去睡覺，但翌日又要早早起來上班上學，結果導致睡眠不足。原來睡得差不但可以影響專注力及工作表現，有研究更發現3 種常見的不良睡眠習慣，甚至會影響心理健康。

該項刊載在《Psychological Bulletin》的報告，分析了近半世紀以來共154項有關睡眠不足與情緒的研究，涉及的5700名參加者被要求以不同方式達到睡眠不足的效果，例如持續保持清醒，或睡眠時間短過平常習慣，甚至是睡覺期間被叫醒，情況就如現代人熬夜、睡眠不足及半夜驚醒。

唔夠瞓 正面情緒明顯減少

結果發現，當參加者的睡眠時間縮短或變差後，正面情緒出現明顯的減少，幸福感亦降低，但焦慮感增加，情緒亦出現更多抑鬱和不安，甚至難以控制或調節負面情緒。

研究人員指出，即使只是短時間的睡眠不足，例如較平時遲一至兩小時睡覺，又或偶爾少睡幾個小時，都會出現負面情緒增多的情況，反映優質睡眠對情緒健康的重要性，但現實是超過 30% 的成人和高達 90% 的青少年都有睡眠不足，情況實在令人關注，並建議人們若有睡眠問題應及早求醫，以保障身心健康。