石女 生育無望？

若女性先天性陰道或子宮的發育不良或缺失，而導致無法性交、生子，坊間會稱為「石女」。其實石女的案例並不常見，當中部分亦屬「假石女」，在醫學的幫助下，仍有機會孕育下一代。 生殖醫學科專科醫生麥思敏表示，石女有分真、假兩類，「真石女是指女性先天性的沒有子宮、沒有陰道。假石女又稱半石女，是指一些女性的處女膜閉鎖、單純無陰道或者陰道橫隔，而子宮及其他生殖器發育良好，僅因為陰道或處女膜發育畸形、異常的情況，導致無法進行性生活或者出現經血瀦留。」

屬先天異常 女性缺乏子宮的情況，可能是由先天異常引起的，例如在發育過程中的基因突變或胎兒發育過程中的問題所致。麥思敏續指，「陰道不正常發展的原因也可能是先天異常或發育障礙。然而胎兒在子宮中的發育過程受多種因素影響，許多因素無法預防或控制。孕婦可以維持一些或有助於促進正常發育的健康生活習慣，包括良好的營養攝取、適當的醫療護理、避免煙草、酒精和毒品的使用，以及減少接觸有害物質和環境污染，以減低胎兒不正常發育的風險。」