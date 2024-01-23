若女性先天性陰道或子宮的發育不良或缺失，而導致無法性交、生子，坊間會稱為「石女」。其實石女的案例並不常見，當中部分亦屬「假石女」，在醫學的幫助下，仍有機會孕育下一代。
生殖醫學科專科醫生麥思敏表示，石女有分真、假兩類，「真石女是指女性先天性的沒有子宮、沒有陰道。假石女又稱半石女，是指一些女性的處女膜閉鎖、單純無陰道或者陰道橫隔，而子宮及其他生殖器發育良好，僅因為陰道或處女膜發育畸形、異常的情況，導致無法進行性生活或者出現經血瀦留。」
屬先天異常
女性缺乏子宮的情況，可能是由先天異常引起的，例如在發育過程中的基因突變或胎兒發育過程中的問題所致。麥思敏續指，「陰道不正常發展的原因也可能是先天異常或發育障礙。然而胎兒在子宮中的發育過程受多種因素影響，許多因素無法預防或控制。孕婦可以維持一些或有助於促進正常發育的健康生活習慣，包括良好的營養攝取、適當的醫療護理、避免煙草、酒精和毒品的使用，以及減少接觸有害物質和環境污染，以減低胎兒不正常發育的風險。」
外國有移植子宮案例
真石女沒有子宮，不會行經和懷孕，如果有生育的希望，其實外國已有成功移植子宮的案例。子宮移植手術是一種手術程序，將健康的子宮從捐贈者移植到接受者身上。這種手術通常適用於無子宮或子宮功能受損的女性，以提供懷孕和分娩的可能性。麥思敏指出，「子宮移植手術屬於高度複雜的手術，暫時還是試行階段，而且在香港並未有案例。患者也可考慮通過手術安置假陰道，以恢復部分性生活能力。」
假石女可手術處理
至於假石女方面，她們的子宮和陰道有正常生長，只是因為處女膜閉鎖或有垂直橫隔，導致不能行房，麥思敏認為可以透過手術切除處女膜，或分開陰道分隔，就可以正常性生活和懷孕生子。「在手術之後，要留意陰道的保養，首要是保持良好個人衛生，例如定期清洗、選擇適合的清潔產品、避免使用刺激性物質、避免過度清潔或沖洗。另應穿著舒適透氣的內褲，並避免使用過多的化學物質或香料產品。就不同個案的獨特性，醫生可能會給予特定的建議和指導。」