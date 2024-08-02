研究：地中海飲食 助減癌症康復者死亡風險

被喻為可能是最健康的地中海飲食，對預防多種疾病都有不錯的效果，但已經患上癌症的康復者又能否得益於這種飲食習慣？有研究發現，愈貼近地中海飲食習慣的癌症康復者，整體死亡風險會較低，尤其是心血管疾病相關的死亡風險更可減低近六成。

分析癌患者數據

該項研究涵蓋逾2.4萬名來自意大利南部地區、年過35歲的人士，當中有802人確診癌症。他們因為參與另一項名為Moli-sani的研究而以問卷方式提供了過去12個月的進食習慣和資料。研究團隊根據這些資料評定這批癌症康復者對地中海飲食的依從性分數屬低(0至3分)、中等(4至5分)及高(6至9分)等三個等級，追蹤參加者的患病及死亡等資料。

結果發現，在跟進的13年間共有248人死亡，其中56%由癌症所致，心血管疾病則佔24%，包括冠心病及中風，而愈貼近地中海飲食的人，身體活躍程度和社會經濟狀況都明顯較佳。