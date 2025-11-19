研究：戒煙者記憶力、語言能力退化減緩！戒10年認知障礙風險與從未吸煙者相似

戒煙永遠不嫌晚！吸煙先前已被列為認知障礙症風險因子之一，英國倫敦大學學院一項涵蓋近萬人的最新研究發現，與持續吸煙者相比，戒煙者在記憶力、語言能力的退化速度都觀察到減緩。研究結果也與過去研究一致，也就是戒煙達10年或以上，罹患認知障礙症風險可與從未吸煙者相當。

英國近萬人研究比較 戒煙者認知表現更佳

綜合《衛報》、《每日郵報》報道，英國倫敦大學學院團隊分析英國、美國及其他10個歐洲國家共9,436名40歲以上成人長達18年的資料。結果顯示，與持續吸煙者相比，戒煙者的「語言流暢性」退化速度下降近五成，記憶力衰退的速度也減緩約兩成。研究結果進一步證實，戒煙後老化帶來的認知能力下降速度減緩，可能有助於預防認知障礙症的發生。

雖然一開始兩組人認知表現差異不大，但隨著時間拉長，後續發現戒煙組在認知能力評估中表現更佳。本次研究和過去研究結果一致，65歲及以上的成年人，如果在44歲或更早的時候戒煙，其認知評估優於持續吸煙者，且戒煙10年或更長時間後，曾經吸煙者和從未吸煙者罹患認知障礙症的風險相似。這項研究刊登於國際期刊《刺針健康長壽》(The Lancet Healthy Longevity)期刊。

戒煙與認知健康有正向關聯 盼成為老年人戒煙動力

領導研究的英國倫敦大學學院流行病學與公共衛生系Mikaela Bloomberg高級研究員指出，過去研究早已證實晚年戒煙可改善身體狀況，本次研究進一步表明，即使到了50歲或更晚才戒煙，可能仍有助於長期維持認知健康，戒煙永遠不晚。

英國阿茲海默症研究機構(Alzheimer’s Research UK)研究主管Julia Dudley博士提醒，吸煙者的認知退化較快，不代表必然會發展成認知障礙症，兩組參與者的社會經濟背景、飲酒習慣等因素，可能對結果造成一定影響。研究團隊也強調，研究顯示戒煙與認知健康之間存在正向關聯，但並非直接的因果關係，不過老年吸煙者通常比年輕族群更不願意嘗試戒煙，這次的發現或許可成為戒煙的動力。