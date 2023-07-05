研究：運動有效減少青少年壓力與抑鬱 但1種情況例外

根據發表於《斯堪地納維亞運動醫學與科學期刊》的一項研究指出，即使是小量的規律休閒體能活動，也能降低青少年抑鬱、焦慮與慢性壓力。

就要放暑假了，而應屆畢業生們則是早已放飛，迎來近3個月的漫長假期。擔心孩子放假後就開始掛網，坐著不動嗎？不妨引導孩子多從事體能類型的休閒活動，根據發表於《斯堪地納維亞運動醫學與科學期刊》的一項研究指出，即使是小量的規律休閒體能活動，也能降低青少年抑鬱、焦慮與慢性壓力。

揪團做運動 互相督促又能讓身體健康

研究者也評估了體能活動與長期壓力反應和尋求學校心理師諮詢頻率的關係。結果發現，與沒有進行體能活動的情況比較，每周進行30分鐘的體能活動可減少17%慢性壓力症狀。此外，每周進行一小時體能活動的青少年出現抑鬱和焦慮症狀的機率分別降低了22%和32%。而每周至少進行四小時運動的青少年出現心理健康症狀的機率最低。但是，調查也顯示，每天步行或騎自行車上學超過30分鐘的青少年，會有較高抑鬱症狀，尋求學校心理師諮商比例也較高。

國立成功大學教育研究所所長董旭英說明，運動時體內會產生血清素使我們心情變好，同時刺激腦部、提升創造力，對求學期的兒童及青少年而言十分重要。他推薦同學們「揪團」運動，藉著運動能讓彼此學習陪伴、互相督促，又能讓身體健康。